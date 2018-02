Tompa Eszter-gyilkosság - Meghallgatták S. Attilát: "Nem tudom, miért fojtottam meg" - fotók

Fél óra vagy fél perc

- Nem értem a lányhoz egyetlen ujjal sem - folytatja. - Én is megsérültem akkor. Vérzett is.Az autó eladásának körülményeiről is vallott a gyanúsítotti kihallgatásán, ezt is felolvassa most a bíró. Aztán pedig a helyszíni kihallgatáson rögzített vallomását olvassa fel.S. Attila tehát most "csak" az emberölést ismeri be, s bár magyarázatot nem tud adni a gyilkosság okára, de az aljas indokot tagadja - tehát azt, hogy azért ölt, hogy a baleset soha ne derüljön ki. Emellett a különös kegyetlenséget sem ismeri be, ami szintén súlyos börtönéveket jelet.Az ügyész, amikor a vádiratot ismertette, ugyanakkor kegyetlen elkövetésről, bántalmazásokról beszélt.A helyszíni vallomáskor - amit még mindig idéz a bíró - S. Attila megfojtásról beszélt, bántalmazásról nem."Úgy gondoltam, hogy ha az elütéskor rám nézett és felismer, feljelentést tesz" - ezt még a helyszíni vallomáskor mondta. Most már nem tartja fenn, tehát azt mondja, nem ezért ölt.Az első kihallgatás után több vallomást nem tett.

- Az első gyanúsítotti kihallgatásának elején - ön most azt mondja - nem volt ott az ügyvédje, csak később érkezett. Ha ezt mondja, akkor a nyomozót azzal vádolja, hogy hamis jegyzőkönyvet írt, mert abban ilyen nem szerepel. Bűncselekménnyel vádolja meg az önt kihallgató rendőrt. Ha kérdésekre nem válaszol, nem tudok többet kérdezni. De bűncselekménnyel vádolt meg valakit.

- Védencem megértette a hamis vádra vonatkozó figyelmeztetést. Megjegyezném: az első kihallgatásáról kétféle jegyzőkönyv áll rendelkezésre. Amiben eltér a kettő: annak az időtartama, amikor a jegyzőkönyv lezárásra került. Ez utal az anomáliára, amiről beszél.

Nem tudom, miért fojtottam meg

Védencem senkit nem akar hamisan vádolni, de a védekezésre való jogát ki kell terjeszteni arra is, hogy pontosan tisztázzuk, hogyan történt a kihallgatása. Tanúként szeretném beidéztetni ezért az őt kihallgató rendőrt. Mivel a rendőrség beléptetési naplójában minden pontosan szerepel, így abban objektívan lehet tisztázni, ki, mikor érkezett a kihallgatásra.- Mivel védence nem válaszol, öntől kérdezem, eddig ezt a kifogást miért nem említették? - kérdezi a bíró a védőügyvédet.- Erre nem kívánok válaszolni - mondja az ügyvéd.A tanúkihallgatások a következő tárgyalási napon lesznek. Még tisztázzák, milyen szakértők és mikor jöjjenek. Akár már a következő tárgyaláson ítélet születhet. De olyan napot kell ki találni, amikor mindenki el tud jönni közülük. Április első felében várható ez.Az ügyvéd még kér védencének néhány perc találkozási időt a megjelent családtagokkal.- Végzettségét, munkahelyét tisztázzák. Utána következik a lényeg: 150 óra közmunkára ítélték 2012-ben. 2017-ben pedig minősített lopásért ítélték el. Ez volt a "kutyás történet", ami egyébként lebuktatta Nagy értékű kutyáit akarta visszalopni, itt vettek tőle DNS mintát, ami Eszter gyilkosságában lebuktatta.A vallomását papírból olvassa fel:- Amikor engem elfogtak, úgy éreztem, vége a világnak. Nem tudtam rendet rakni a fejemben. Ügyvédemmel nem beszéltem a kihallgatás előtt. Pedig jó lett volna. Annak az értelmetlen napnak a nyomása alatt éltem 13 éve. Gyakran volt, hogy csak meredtem magam elé. Ne értsék tehát félre a mondandómat, nem akarok én senkinek bajt okozni. A kihallgató rendőrnek sem. A kihallgatáskor azt hittem, kevésbé súlyos azt mondani, hogy a baleset miatt öltem meg Esztert. Pedig nem így volt. Néhány részletet nem a valóságnak megfelelően mondtam el. Most pontosítanám. Annyira nyomott ennek a szörnyűségnek a súlya, hogy néha magam sem tudtam, mi, hogyan történt. Azt hittem, ha azt mondom, a baleset miatt tettem, az nem lesz "különös kegyetlenség". Nem tudtam, hogy elütöttem, elsodortam-e. Az biztos, hogy nem mentem olyan gyorsan, mint mondtam. A lány gurult az aszfalton, arra emlékszem. Az orrából, szájából kijött a vér. A sérüléseket a fején ekkor szerezte. Égési sérülést sem okoztam, az biztos.

Nem tudom, miért fojtottam meg. Nem tudok magyarázatot adni rá. Csak az biztos, hogy nem a baleset miatt. Ostoba fejjel azt hittem, hogy ez jó magyarázat. Esztert nem bántottam, nem vonszoltam. Nem tudom, miért vittem el a helyszínről. Miért fojtottam meg. Nagyon bánom, amit tettem. Szeretném, ha egyszer lenne erre bocsánat.

8.30. Kezdődik Tompa Eszter gyilkosának a büntetőpere

Tizennégy éve bűnhődök, egyetlen nyugodt éjszakám sincs azóta. Az emberölésért ítéljenek el, mert azt megérdemlem. Egyetlen vágyam lenne visszafordítani mindent.A bíró próbált kérdezni, de ekkor még egy mondatot mond: Elnézést kérek, de egyetlen kérdésre sem kívánok válaszolniA vádlott édesanyja könnyezve hallgatta mindezt.Mivel változtatott most az első, gyanúsítotti kihallgatásán, ezért azt olvassa fel neki a bíró. Ebben még úgy fogalmazott:- Én öltem meg Esztert. Teljes kétségbeesésben voltam akkor. (...) Ráfordultam a bekötőútra. Hallottam egy csattanást. A lány leesett a kerékpárról, teste az aszfalton gurult. Próbáltam a pulzusát kitapintani, nem éreztem semmit. Pánikba estem. 23 éves voltam, volt egy kislányom. Máshoz nem értek.Elhatároztam, beteszem a lányt a csomagtartóba. A hátsó kalaptartót ki kellett ehhez vennem. (...) Nem volt célom, csak Győr irányába kanyarodtam. Leizzadtam, rosszul éreztem magam. Meg kellett állnom. Hallottam, hogy a csomagtartóban mocorog. Kivettem, rángatózott. Nem tudom, mikor jött a pillanat, amikor elővettem a zsineget és megfojtottam.Csütörtökön S. Attilát hallgatják csak meg, jelzi a bíró.A vádlott családtagjai is jelen vannak: felesége, édesanyja és a sógora is eljött, ami megerősíti az eddigi információkat, miszerint a család kiáll S. Attila mellett.Az ügyész vázolja az ismert bűncselekményt.S. Attila lehajtott fejjel hallgatja a drámai nap történéseit.Brutálisan ölte meg a csomagtartóban magához térő Esztert. Legalább fél óráig bántalmazta, mielőtt megfojtotta.A balesetet, ami az egész drámát kiváltotta, biztosan túlélte volna Eszter. Azok a sérülések nyolc napon belül gyógyultak volna.- Megértette, mivel vádolja az ügyészség?- Megértettem. Bűnösségemet elismerem emberölés bűntettében. De az aljas indokot és a különös kegyetlenséget nem.- Kíván vallomást tenni?- Igen.