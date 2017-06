TOP 6 - Ezekért a programokért érdemes a hétvégén a Balatonhoz menni

A hagyományos rendezvény alapja, akkor a legfinomabb az étel, ha ízei összefőnek a bográcsban. Balatongyörökön minden adott a közös főzéshez, csodálatos panoráma, jó zsűri – felkészült versenyzők, szórakoztató kísérő programok. Közös főzés, sok sok kóstolás. További részletek: http://balatongyorok.utisugo.hu/programok/haromlabu-fesztival-692572.html A fesztivál legfőbb célja a Balatoni halfogyasztás népszerűsítése. A sok finom sültkeszeg mellé két napos magas színvonalú szórakoztató programsor várja a Badacsonyba látogatókat. További információk:Szombaton a középtávú versenyt és a gyermekfutamot rendezik, a sprintversenyre vasárnap kerül sor. Szombat éjjel Éjszakai futást is rendeznek.További információk: http://keszthelytriathlon.hu A hagyományteremtő céllal indított Nemzeti Regatta idén ismét megrendezésre kerül Siófokon! 2017. június 10-11-én Magyarország települései bontanak majd vitorlát. A kétnapos családi fesztivál során a látogatók egyszerre vehetnek részt egy tartalmas szabadidős programon, egy nívós sporteseményen, mindeközben a Balaton partján találkozhatnak Magyarország más tájainak szépségével és értékeivel is. Több korosztálynak szóló koncertek, gyerekprogramok, tematikus foglalkozások, néző és gyerekhajó programok színesítik a fesztivál kínálatát.További információk: http://www.nemzetiregatta.hu A fesztivál június 6-án kezdődött.Szombaton 19:30-tól A 72-es úton címmel Hobóval beszélget Csőcs Géza. Ugyancsak szombaton előbb a Hot Jazz Band ad koncertet 18:30-tól, majd 20 órától a 1705 lép fel.Vasárnap 19 órától Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncertje kezdődik. További információk: www.balatonfured.hu A Harley-Davidson Budapest 2017-ben 18. alkalommal rendezi meg a legnagyobb hazai motoros fesztiválját! Mindenkiben van egy kis Harley, bennünk is és benned is, hiszen a Harley nem csak egy motor, hanem egy életérzés: a szabadság maga, egy csöpp lázadás, egy igazi barátság, egy őszinte mosoly, egy óriási üvöltés... a Harley élmény és felfedezés!Aki csak a zárónapra ér oda Alsóörsre, az is remekül fog szórakozni, a nagyszínpadon fellép a Frogshow, Kowalsky Meg A Vega, az EDDA Művek és a Tankcsapda, a Rock Arénában A Nyughatatlan, a ZZ Copy, az Aurora és A Madarak Hzbk.További információk: