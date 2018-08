Törvénymódosítással gyorsítanák fel a végrehajtási eljárásokat

Gyorsabbá, átláthatóbbá és egyszerűbbé válhatnak a végrehajtási eljárások egy most készülő új törvénymódosítás nyomán, amelyről akár már ősszel tárgyalhat az Országgyűlés; zajlik a végrehajtói állomány megújítása is - írta csütörtöki számában a Magyar Idők.



Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke a lapnak elmondta, hogy a jogszabályi változtatások leginkább technikai részleteket érinthetnek majd, az új paragrafusok ezzel együtt is fontosak lehetnek mind az adósoknak, mind a hitelezőknek. Megjegyezte, hogy a szakmai egyeztetés során a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar már elküldte javaslatait a szaktárcának.



Az elnök beszélt arról is, hogy a napokban harminc új végrehajtó tette le az esküt, valamennyiüknek van jogi diplomája és végrehajtói szakvizsgája. Velük együtt körülbelül kétszáz végrehajtó dolgozik az országban, további húsz hely ugyanakkor még kiadó, de hamarosan ezeket a posztokat is betöltik.



A hatályos előírások szerint ma már senki nem lehet végrehajtó jogi diploma híján, emiatt az év elején körülbelül két tucat olyan végrehajtó hagyta el a pályát, akinek nem volt megfelelő végzettsége. Schadl György elmondta, hogy jelenleg nagyjából 25 kolléga jár egyetemre, és mintegy harmincan vannak, akik közel állnak a nyugdíjhoz, ezért tőlük a törvény már nem követelte meg, hogy beiratkozzanak az egyetemre - olvasható a Magyar Időkben.