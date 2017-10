Tovább épül a válság miatt félbemaradt Tópart projekt a főváros nyugati kapujában

A 100 százalékos magyar tulajdonban lévő Útnet a Lavinamix csoport tagjaként a korábbi fejlesztőnek végezte a betonozási munkálatokat, és felszámolási eljárás során jutott az ingatlan tulajdonjogához.



A 180 hektáros, tóparti területen az első ütemben 210 lakás adnak át 2018 második negyedévében, valamint 15 ezer négyzetméternyi irodát és 5000 négyzetméternyi kereskedelmi létesítményt. A második ütemben, 2019-ig újabb 140 lakást fejeznek be. A lakások átlagos négyzetméterára 505 ezer forint - írták.



Néhány héttel ezelőtt indult a projekt lakásainak előértékesítése, a teljes lakásszám csaknem 15 százalékára már érkezett regisztráció, illetve már el is keltek lakások - közölték.



A tervek szerint a területen nyitott és zárt parkolókat, kulturális és sportolási lehetőségeket, kávézókat, éttermeket, szállodát, konferenciaközpontot, valamint két óvodát is kialakítanak.



A megközelíthetőség érdekében a beruházó jelentős fejlesztéseket hajtott végre, kiépített több saját autópálya-lehajtót, illetve a területen belül épült belső úthálózat. Budapestről, a 4-es metró kelenföldi végállomásától pedig közvetlen buszjárat közlekedik jövő tavasztól a Tóparkba.



A közlemény szerint a területre 55 ezer fát, cserjét és bokrot is telepítettek.