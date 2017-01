Továbbra is stabilan vezet a Fidesz-KDNP, enyhén erősödött a Jobbik és csökkent a pártot nem választók aránya - olvasható a Tárki hétfőn közzétett felmérésében, amelyet az MTI-nek is eljuttattak.



A január 13-23. között készített reprezentatív felmérésből kiderült, hogy a Fidesz-KDNP a teljes népesség körében 33 százalékon állt, míg a pártválasztók körében az októberi eredményekkel összehasonlítva két százalékkal csökkent, 52 százalékon áll.



A Jobbik népszerűsége a teljes népességen belül 10 százalékról 13 százalékra, a pártválasztók körében pedig 17 százalékról 20 százalékra nőtt.



A szocialista párt a teljes népesség körében októberben és januárban egyaránt 9 százalékon, a pártválasztók körében pedig szintén mindkét hónapban 15 százalékon állt.



A többi ellenzéki párt támogatottsága is változatlan: a teljes népesség körében a Demokratikus Koalíció mindkét hónapban 4 százalékon, az Együtt 1 százalékon áll, a PM tábora pedig továbbra sem éri el az 1 százalékot, miközben az LMP októberben 2 százalékot, januárban pedig 3 százalékot ért el; a pártválasztókon belül pedig a DK szintén mindkét hónapban 6 százalékot, az Együtt 2 százalékot, a PM 1 százalékot kapna, míg az LMP októberben 3 százalékon, januárban pedig 4 százalékon állt.



Az elmúlt negyedévben a pártpreferenciák terén a legnagyobb változás a pártot nem választók arányának 5 százalékpontos csökkenése volt: októberben a választók 40 százaléka, januárban már csak 35 százaléka nem tudott választani a jelenlegi pártkínálatból vagy nem nevezte meg választott pártját - derült ki a Tárki kutatásából.