Tragédia - Szíven szúrta magát egy idős beteg egy fővárosi kórházban

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.suicidprevencio.hu oldalt!

A Ripost cikkére hivatkozva arról számolt be a Bors , hogy egy beteg szíven szúrta magát a Szent János Kór­ház Pul­mo­no­ló­giai Osz­tá­lyá­nak egyik I. eme­leti kór­ter­mé­ben. A lap beszámolója szerint a 71 éves beteg szíven szúrta magát a bicskájával az éjszaka közepén, hajnalban találták meg a nővérek.Az egyik kórházi szobatárs szerint a férfit daganattal kezelték kórházban, de egy héttel ezelőtt tbc-t, vagyis tüdőtuberkolózist is megállapították nála. Éjjel három órakor még látták az ágya szélén ülni, de négykor már a holttestet fedezték fel a nővérek. A szobatárs szerint szörnyű látvány volt a mellkasából kiálló kés látványa."Állítólag az éjszakás nővér lelt rá az áldozatra olyan hajnali 4 óra körül. Tibor az ágyán feküdt, mellkasában a késsel. A nővérke letakarta, majd hívták a rendőrséget" - mondta az egyik szemtanú, aki azt is elmondta, hogy minden beteget kitereltek a kórteremből.