Tragédia a Bakonyban - Lelőtte vadásztársát egy férfi - fotók és újabb részletek

Hatvanéves olasz vadász lőtte le társát péntek este Aka határában. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást. A helyiek szerint sok vadász érkezik a Bakony lábánál fekvő faluba, ezért már megszokott a puska zaja. Ez az eset mégis felvet több meg nem válaszolatlan kérdést.Szervezett vadászatot tartottak Aka határában péntek este. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a vadászaton részt vevő 60 éves olasz férfi este háromnegyed nyolc körül a fegyveréből leadott lövéssel eltalálta egyik társát, aki a helyszínen életét vesztette. A főkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az olasz állampolgár ellen. A nyomozók a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és indítványozták előzetes letartóztatását. Úgy tudjuk, az elmúlt két évben nem volt ilyen vagy hasonló tragédia Komárom-Esztergom megyében.Az alig 240 lelket számláló Aka a Bakony lábánál fekvő, erdővel körülölelt falucska, ahol gyakorinak mondható, hogy hazai és külföldi vadászok érkeznek. Egy helyi szakember szerint a foglyon kívül minden más vad megtalálható a közeli erdőkben. Mór Antal, a község polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy a helyiek is megszokták már, hogy „lövöldözés" hallatszik a falu határától nem messze. „Este és napközben is, mivel a falu mondhatni az erdőben fekszik" – tudatta az elöljáró.Ottjártunkkor senki sem akart névvel nyilatkozni a vadászbalesetről. Hiszen a falubeliek sem tudtak biztosat, csupán annyit, hogy olasz férfi lőtte le a társát. A többi meg már inkább szóbeszédnek, találgatásnak mondható.„Zajt hallott és lőtt, én úgy tudom" – mondta egy neve eltitkolását kérő falusi. „Nekem a férjem mondta, hogy lelőttek valakit. Mást nem tudok" – nyilatkozta egy akai hölgy lapunknak. Viszont azt már többen tudták, hogy hol történt a tragédia. „A fekete kereszttől és az úttól nem messze van egy les. Ott történt meg a baj" – tudjuk meg a faluban. S helyesen. A Bakonysárkányt Akával összekötő út szélén áll egy idő koptatta kereszt és attól nem messze letérve a műútról, mintegy 150 méterre magasodik ki az erdei ösvény szélén a vadászles. A körülötte lévő levelek még szombat délután is véresek voltak, ahogyan az építmény lépcsője és padlója is. Utóbbi – nem túlzással – vörös volt a vértől. Gányai Balázstól, a rendőrség megyei szóvivőjétől megtudtuk, hogy a gyanúsított lentről, vagyis a földről lőtt a lesen lévő olaszra, s mindez látszik a helyszíneléskor készült felvételeken is.A megfigyelőhelytől nem messze található egy úgynevezett szóró, ami a vadászatot, nem pedig a vad gondozását szolgáló berendezés. Úgy tudjuk, ennek a szerkezetnek a célja a vaddisznó elejtésének biztosabbá tétele. A rendőrségi felvételeken jól látszik, hogy a lövés több tíz méterről érkezett, s nem a szóró felől, hanem a másik irányból. A lesen nem fedezhető fel semmilyen sérülés, amelyet golyó okozott volna, csupán a megfigyelő véres lépcsője és padlója jelzi, hogy tragédia történt itt.Ez a baleset néhány szakember szerint több kérdést is felvet. Felmerül, hogy miért vadásztak sötétben, sűrű ködben az olaszok, másrészt miért volt az egyikük a lesen, míg a másik a földön. A rendőrségi felvételen jól látszanak a töltények is, amelyeket lefoglaltak. A háromfajtából kettő sörétes lőszer, a harmadik úgynevezett brenneke, amit szintúgy sörétes puskából lehet kilőni (hengeres, kúpos ólomdarab). Míg sörétes puskát apróvad elejtésére lehet használni (kivétel a vaddisznó, mely sörétesből kilőtt brennekével is ejthető), nagyvadra golyós puskával lőhetünk. „Talán fácánra vadászhattak. De kérdés, hogy egyikük miért volt akkor a lesen?" – tette fel egy megyei vadász a kérdést.Szerettük volna megkérdezni a területet kezelő vadásztársaságot is, ám kikapcsolt vagy fel nem vett telefonok fogadták hívásunkat.- Szervezett vadászatot tartottak a Bakonysárkány és Aka közötti területen pénteken. A vadászaton résztvevő 60 éves olasz állampolgár este háromnegyed nyolc körül lövést adott le, a találat az egyik társát érte, aki a helyszínen életét vesztette.A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az olasz állampolgár ellen. A nyomozók a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására - írja a police.hu szombaton.