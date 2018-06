Tragédia: a Döröskei tóba fulladt az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa

A Döröskei tóba fulladt még szerdán az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa, akinek holttestét hosszas kutatás után csak csütörtök este találták meg a búvárok - írta meg aAz esetről eddig sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem adott hivatalosan tájékoztatást, de sajtóértesülések szerint a férfi szerdán délután ment be a tóba, már csaknem átúszott a túlpartra amikor kollégái látták elmerülni.A férfit előbb munkatársai és a tűzoltók keresték, majd a rendőrség is segített a kutatásban, végül pedig búvárokat hívtak segítségül. Holttestét csütörtök este találták meg.Döröskén korábban strand is működött, de jelenleg le van zárva, mert a működéséhez nincsenek meg a szükséges engedélyek.