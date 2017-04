Tragédia: meghalt egy 18 éves motoros Kapuvár és Mihályi között - fotók

egy 18 éves veszkényi motoros férfi közlekedett Beled irányából Kapuvár felé. A 8611-es út 5+400 kilométerszelvényénél - egy előzés után, a saját forgalmi sávjába visszatérve - feltehetően nagy sebessége miatt elvesztette uralmát a járműve irányítása felett. A motorkerékpár megcsúszott, majd nekiütközött a neki szemből érkező, szabályosan közlekedő személygépjármű bal elejének. Az ütközés során a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.Összeütközött egy motor és egy személyautó péntek este a Kapuvárt Mihályival összekötő úton, a motoros meghalt - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Tóth Gabriella elmondta, hogy a baleset eddig tisztázatlan körülmények között történt. A motor vezetője súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt. Az utat lezárták, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a forgalmat mindkét irányból Himod és Hövej felé terelik - tette hozzá.A baleset a Babót felé vezető kereszteződésben történt. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a motorkerékpárt, és a helyszín megvilágításával segítik a rendőrök munkáját. Az érintett útszakaszt lezárták a forgalom elől.Úgy tudjuk, hogy az áldozat egy fiatal férfi.

A Győr-Moson Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a motoros balesetek megelőzése érdekében az alábbiakra hívja fel a közlekedők figyelmét:



- A jó idő beköszöntével egyre többen közlekednek motorokkal az utakon. A kétkerekűvel közlekedők baleseti kockázata átlag feletti, mivel őket nem védik olyan biztonsági megoldások, mint a gépjárművezetőket, így közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve.



- A motorkerékpárosok testi épségének megóvásában nagy szerepe van a megfelelő védőruházat és bukósisak kiválasztásának. Az egyre melegebb időjárásban többen nem veszik fel a megfelelő védőruházatot, azonban az motorozáskor az időjárásra való tekintet nélkül szükséges. Egy-egy hosszú úton akár többször álljanak meg, könnyítsenek a ruházaton, frissítsék fel magukat, de amikor újra motorra ülnek, vegyék fel a védőfelszereléseket!



- A gépkocsivezetők mellett a motorosok is sokat tehetnek azért, hogy ne váljanak baleset részesévé, illetve áldozatává. A láthatóság, észlelhetőség biztosítása, a kiszámíthatóság, a KRESZ előírások betartása mind-mind fontos láncszeme a biztonságuknak.



- Külön ki kell emelni a sebességhatárok betartásának fontosságát! A lassabb ütközési sebesség általában enyhébb sérüléssel jár.



- Motorkerékpár vásárlása előtt javasolt figyelembe venni a használat jellegét, a vezetési képességet, a megszerzett rutint.



- Fontos az is, hogy kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő, karbantartott, kellően felkészített motorkerékpárral vegyen részt a közúti forgalomban!



- A jó minőségű gumiabroncsok használata is fontos. Mielőtt a közlekedésben részt vesz ismerje meg motorkerékpárját és folyamatosan fejlessze vezetéstechnikai ismereteit!