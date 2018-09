Tragikus körülmények között elhunyt Nagy Sándor Tamás, művésznevén Ádám Tamás, akit Magyarország első szituációs komédiájában, a majdnem négyszáz epizódot megért Família Kft. című tévésorozatban a családfő, Szép Károly szerepében ismert meg az ország -úgy tudja, a 66 éves színész halálának okát a rendőrség vizsgálja.Ádám Tamás 1952. május 23-án született Győrben, Nagy Sándor Tamás néven. Mielőtt szerződtették volna a Família Kft. sorozatba, meg kellett változtatnia a nevét, mert kollégájának, a Kövér Lajost alakító színésznek, Nagy Zoltánnak is hasonló neve volt. Ádám Tamás fia után keresztelte át magát Ádámmá. Tagja volt a győri Kisfaludy Színháznak, majd később a szolnoki Szigligeti Színháznak, 1986-tól 1990-ig a Radnóti Színházban volt színész-rendező. Éveken át szabadúszóként dolgozott, a kecskeméti Katona József Színház társulatában is játszott, majd közel egy évtizeddel ezelőtt Bodolay Géza főrendező unszolására a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött. A szegedi társulat tagjaként több produkcióban is együtt játszott Kárász Zénóval, aki a fiát, az orvostanhallgató Szép Ádámot alakította a Família Kft.-ben.