Trócsányi: a kvótarendszer nem ösztönöz a hazatérésre

Trócsányi László igazságügyi miniszter szerint a kvótarendszerek nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszatérjenek hazájukba.



A miniszter, akivel a World Tribune című amerikai külpolitikai hírportál készített interjút, a határkerítésre vonatkozó kérdésre kijelentette: a magyar kormány helyesen cselekedett, ezt a lépést meg kellett tenni.



Trócsányi László szerint Magyarország egyik legfontosabb kötelessége a schengeni határok védelme. "Úgy gondolom, Magyarországnak igaza van, amikor azt mondja, hogy bárkit, aki be akar lépni az Európai Unióba, előbb azonosítani kell" - tette hozzá.



Az uniós kvótákra vonatkozó kérdésre azt mondta: véleménye szerint a döntéseket az egyes tagállamok szuverenitásának keretein belül kell meghozni. Kijelentette: nincs nemzetközi szerződés a migrációról.



Az igazságügyi miniszter szerint mivel Magyarország mindig megküzdött a függetlenségéért, szereti kimondani a véleményét, és így van ezzel "karizmatikus miniszterelnökünk, Orbán Viktor is". Európa azonban ehhez nincs hozzászokva, mivel Európában jelenleg a politikai korrektség az úr - fogalmazott.



Trócsányi László szerint a migrációnak számos oka van, köztük nyilvánvaló a globalizáció szerepe. Sokan az életüket teszik kockára, hogy jobban élhessenek Európában, "de én nem hiszem, hogy Európa elsődleges felelőssége lenne mindezeknek az embereknek az összegyűjtése".



A miniszter szerint az embercsempészet is hozzájárult a jelenséghez. Jól szervezett hálózatok és útvonalak léteznek. Magyarország ezért úgy döntött, hogy megerősíti az embercsempészet elleni törvényeit. Erre annál is inkább szükség van, mivel a kábítószer-csempészet után az embercsempészet a második legnyereségesebb bűncselekményfajta e hálózatok számára - mondta Trócsányi László.



Az igazságügyi miniszter olyan rendszer szükségességét hangsúlyozta, amelyben jogbiztonság van, és a lakosság bízik a törvényekben. Hozzátette: továbbra is a nemzetek Európája a cél.