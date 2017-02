Tudatmódosító szer miatt került kórházba három férfi

Három törökszentmiklósi fiatalember került súlyos állapotban kórházba tudatmódosító szer fogyasztása miatt a hétvégén - erősítette meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a szoljon.hu információit szerdán az MTI-nek.



Pásztorné Kovács Ágnes tájékoztatása szerint a rendőrséget a szolnoki Hetényi Géza kórház értesítette arról, hogy Törökszentmiklósról három olyan embert szállítottak be ellátásra, aki tudatmódosító szert és alkoholt fogyasztott.



A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, az ügyet szakértők bevonásával vizsgálják - közölte.



A szoljon.hu hírportál meg nem erősített információi szerint a három férfi közül ketten már jobban vannak, egyiküket azonban azóta is az intenzív osztályon kezelik.



Tavaly januárban szintén Törökszentmiklósról több embert - köztük két kismamát - vittek súlyos állapotban kórházba a mentők egy veszélyes, új pszichoaktív anyag fogyasztása miatt.



A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság az eset után őrizetbe vett egy akkor 39 éves helybéli férfit a városban történt kábítószer-fogyasztásokkal és megbetegedésekkel kapcsolatban.



Zacher Gábor toxikológus a tavalyi ügyről akkor úgy nyilatkozott: "skandalum" a magyar kábítószer-történetben, ami Törökszentmiklóson történt, mert korábban nem fordult elő, hogy ilyen súlyos, tömeges túladagolás két várandós nőt is érintsen, ráadásul a császármetszéssel világra jött újszülöttek is "nagyon rossz általános állapotban vannak".



A járási hivatal hatósági és gyámügyi osztálya még tavaly márciusban határozott a törökszentmiklósi drogügyben érintett mindkét csecsemő nevelésbe vételéről a szakszolgálat javaslata alapján. Ez a döntés azóta is érvényben van - idézte a megyei kormányhivatal nyilatkozatát a szoljon.hu.