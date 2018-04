Túlszámlázókat fogtak el Budapesten

A József nádor téri szórakozóhelyet korábban már zárták be ilyen ügy miatt. A nyomozás adatai szerint a üzletvezető és két alkalmazottja újévtől március elejéig újabb hasonló cselekményeket követett el, aránytalanul többet számlázva a fogyasztásnál - írták.



Volt olyan eset, hogy pár pohár pezsgőért és röviditalért 180 ezer, két pohár pálinkáért pedig 225 ezer forintot kértek. Az alkalmazottak, hogy biztosan megkapják a pénzt, többször bankautomatákhoz is elkísérték a sértetteket, de voltak, akiktől ellopták a pénztárcájukat is - áll a közleményben.



A három nőt üzletszerűen elkövetett csalás, kifosztás és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, az üzletvezetőt őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását.