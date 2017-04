Tüntetés a Szabadság téren: eltaláltuk a varázstükröt, mondjon le a kormány! - videó

"A Sándor-palotát nem találtuk el azzal a festékkel, de a varázstükröt betörtük! Varga szerint ebben az országban ma csak azok szabadok, akik a Fideszt és a NER-t hiszik. "Ebben a szabadságban élni nem akarok.

Ez a kormány vagy lemond, vagy a dicsőséges pesti nép kirángatja őket a Parlamentből!"



Utánuk megint zene a színpadon, a győri kötődésű Mushu zenél jelenleg. A buli este 10-ig tart, utána meglátjuk, hogyan folytatódik a tüntetés.



19.19 - Borsos Luca beszéde tömör volt és velős, mint elhangzott:

"Nem maradok csöndben, mert nem akarok. (...)

Nincsen az a hatalom, aminek magam megadom."

(...)

A politika közügy, és nem azé, aki rabol!"



18.54 - Bulihangulat van a Szabadság téren, de az Index írja: az emberek nem bulizni jöttek.



A sok zenei betét elég nagy öngólnak tűnik egyelőre: sokan elmennek, igaz, sokan is jönnek. Mindenesetre az érződik, hogy az emberek nem zenét hallgatni és bulizni jöttek, hanem a kormány ellen demonstrálni.

A szervezők is érzik, hogy a langyos hiphop zenétől elalszanak az emberek, ezért időnként a műsorvezető bemondta, hogy fújja meg mindenki, amit hozott, hátha ezzel sikerül kicsit hangulatban tartani a tömeget.



Mint írják, kilátogatott a tüntetésre több baloldali politikus is, az Index tudósítói az MSZP-ből Kunhalmi Ágnest és Heringes Anitát látták, a DK-ból Vágó Istvánt.



18.20 - mire elkezdték a felkonferálásokat, a tér megtelt. Az emberek minden irányból jönnek. A színpadon Orbán Viktor is megszólalt, pontosabban a miniszterelnök hangja. Egy tíz évvel ezelőtti beszédét vették elő, amelyben Orbán anno úgy fogalmazott: "az oroszoknak ajtót mutattunk, és azt üzenjünk a jövőnek, ne hagyja, hogy visszamásszon az ablakon. Nem szabad megengedni, hogy a Gazprom legvidámabb barakkjává tegyék Magyarországot."



- "Ez a kormány vagy lemond, vagy a dicsőséges pesti nép kirángatja őket a Parlamentből!"

Hatalmas taps fogadta a csütörtökön festékdobálás miatt közmunkára ítélt Gulyás Mártont és Varga Gergőt a színpadon.

A beszédet Varga kezdte, azzal, hogy végignézett a tömegen és azt mondta:. Szerinte ez bizonyítja, hogy van szolidaritás.

Úgy fogalmazott: elképesztő héten vagyunk túl. ˝Többen voltatok az utcán, mint '56-ban.. És a kormány mégsem enged! Az milyen, mi? Egészen elképesztő... " Szerinte nemcsak a CEU és a civiltörvény miatt vannak utcán az emberek, hanem "valami történt és azóta más a levegő."

"Nemcsak magunk miatt vagyunk ki, hanem azok miatt is , akik kivándoroltak, mert már nem volt itt megélhetésük. Itt állunk azért a 4, 5 millió emberért, aki nap mint nap nyomorog az országban, mert elment mellettük a hatalom és az útszélén hagyta őket. Túl hosszú lenne felsorolni a hatalom bűneit..."

Gulyás Márton vette át a szót ezután, és felelevenítette, hogy péntek este olyan cikk jelent meg a kormányközeli médiában, amelyek röviden szólva azt feszegették: "buzeráns vagyok-e". Gulyás teljes csendre intette a tömeget, és megkérte, hogy jelentkezzen a színpadnál a Ripost, az Origo vagy a 888 munkatársa, hogy személyesen válaszoljon nekik a fenti kérdésre. Mivel nem jelentkezett senki, a tömeg elkezdte skandálni, hogy "hol vagytok?"

Végül azt a választ adta, hogy a kormány szemében "buzeránsnak" minősül minden kritikus, így ebben az értelemben ő is az.

Szerinte egy közös országban nem lehet a közvagyont herdálni, "közös ország pedig az, ahol a dolgokat közösen intézzük". Gulyás szerint vissza kell szerezni azt, amit kicsavartak a nép kezéből. Az aktivista szerint nagyon fontos, hogy demokratikus verseny legyen a jövő évi választásokon, és ezt a Fidesz által kialakított választórendszer nem teszi lehetővé. "Amíg fideszes szabályok között kell megmérettetni a hatalomnak, ők fognak győzni" - véli Gulyás. A parlament szerinte színháznak kiváló, de népképviseletnek gyalázatos.

- Egy év van a választásokig, ne fogadjátok el, hogy a helyzet lefutott. Egy választási mozgalmat hirdetek meg, amelynek a célja, hogy az év végéig arányos választási rendszert érjen el Magyarországon. És aztán lássuk, ki lesz a győztes - zárta szavait Gulyás.

A mai tüntetés csúcspontját kétségkívül a két aktivista beszéde jelentette.

Antoni Rita feminista aktivista beszéde után hamarosan jönnek akik nemrég értek vissza a fővárosba a röszkei tüntetésről.

- hallatszik a színpadról, a bulihangulat megmaradt. "Addig fogunk kijönni az utcára, elfoglalni a közterületeket, amíg vissza nem kapjuk a szabadságunkat. Nehogy azt gondolják odafent, hogy elfáradunk és hazamegyünk, mivel itthon vagyunk!" - folytatta a szónok.

A színpad előtti sorokban közben lehetett egy kis összezördülés néhány résztvevő között, mert a színpadon bemondták, arra kérnek mindenkit, hogy őrizzék meg a tüntetés békés jellegét, bulizzanak.

Az Index élő adásban jelentkezett a tüntetésről, ez itt visszanézhető:

- Ahogy az elmúlt napok tüntetéseiről tette, úgy most is bejelentkezett a helyszínről élő videóval az atlatszo.hu a Facebook-oldalán . Az élőkép alapján már jó sokan összegyűltek a Szabadság téren.

Több mint hétezren ott lesznek, 10 ezer ember pedig érdeklődik a tüntetés iránt, aminek, a szervező a Nem maradunk csendben csoport.

˝Nem kisebb dolgot szeretnénk elérni, mint hogy legyen ez Magyarország leghangosabb tüntetése! Ehhez persze rád is szükségünk lesz. Hozz magaddal sípot, kereplőt, dobot vagy akármilyen más hangszert, amivel zajt tudsz csapni!˝ - olvasható a beharangozóban, ami így folytatódik: ˝szombaton a kormány megfélemlítő politikája ellen tüntetünk. Azért, hogy megmutassuk, egy országot nem lehet elhallgattatni! Senki se számítson azonban hagyományos demonstrációra. A beszédek mellett ezúttal a zenén, a táncon, és a hangos véleménnyilvánításon lesz a hangsúly!˝

Szónokok és fellépők időrendi sorrendben (18:00 - 21:10)

17:30 - Gyülekező - Warm Up
18:00 - START
Szabó Simon színész beszéde
Kramer Veronika és Szipszer Szabolcs (Bulbs) - live electro alternative duo
Gregory G Ras (Komáromy Gergő) - reagge
Antoni Rita beszéde
Kürti Kristof (DJ Suhaid)
Hujber Áron és Vereczkey Ákos - 1/3 Fossiles de l'Atlas & Akos V - 60s 70s 80s 90s az egész világból
Borsos Luca beszéde
Komár Béla (Telefunken) - funky-galactic DJ set
Gulyás Márton és Varga Gergő beszéde
Mushu Israel - Upor András - koncert
Pándi Balázs (DJ Rabbi Williams) - DJ set
Hegedűs Barbara beszéde
Újvári-Pintér György (!Szkafander) - friendlyhouse DJ set

Délután Röszkénél is lesz tüntetés a tervek szerint. Részletek itt.