Tüntettek Orbán Viktor házánál

Maroknyian mentek fel tüntetni szombat délután Orbán Viktor Cinege úti házához. A tüntetés főszervezője, Szabó Gábor elővett egy injekciós tűt, megszúrta magát, majd bele is fújta az orrát ugyanabba a zsebkendőbe, amibe a vérét törölte -Egy civil vére és taknya, nem csúszik, de ennyit kaphatsz – üzente Bayer Zsoltnak, aki egy múlt heti rádióműsorban a Parlamentben demonstráló civilekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön".A szombati tüntetést a Demokrata Ellenállás nevű csoport szervezte, a résztvevők a Széll Kálmán térről buszoztak fel a Cinege útra. Az Orbán-ház vezető úton erős volt a rendőri jelenlét, több ponton kisbuszokban várakoztak a kivezényelt rendőrök.A demonstrálók azt mondták: szerintük lesz majd olyan is, amikor 500-an lesznek. Azért 500-an, mert ekkora létszámmal jelentették be eredetileg a rendőrségen az eseményt.A tüntetők felsorakoztak az új névtáblákkal Orbán Viktor háza előtt, végül hangos "ruszkik haza" kiabálással és sípolással zárták a demonstrációt, de az „Orbán takarodj" rigmus sem maradt el. Lezárásként elénekelték a Himnuszt, majd békésen elvonultak - írja a portál.Orbán Viktor csütörtökön utazott Kínába, hogy részt vegyen az Egy övezet, egy út elnevezésű fórumon, így a kormányfőhöz talán még a demonstráció híre sem jut el.