Tusványos - Botka: jövőre Orbánra vagy Európára szavazhatnak a magyarok 

Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint a 2018-as választások tétje az, hogy Orbán Viktorra vagy Európára szavaznak-e a magyarok.



A szocialista politikus az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében a kormányfő Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) elmondott beszédére reagálva úgy fogalmazott, a jövő évi voksolás tétje, hogy Magyarország Oroszországhoz vagy Európához akar-e tartozni, továbbá az is, hogy az emberek egy leszakadó, igazságtalan Magyarországra vagy egy egyenlőségre és igazságos épülő jövőre szavaznak.



Orbán Viktor célja, hogy szembeállítsa Magyarországot és a magyarokat Európával, ehhez felhasználva a visegrádi négyeket is - fejtette ki Botka László, hozzátéve, sikeres Európa nélkül nincsen sikeres Magyarország sem. Kiemelte, a baloldal szerint is meg kell védeni Magyarországot, amelynek legfőbb problémája a történelmi léptékű kivándorlás, amiért szerinte Orbán Viktor politikája felelős. A magyar történelem egyik legnagyobb exodusa elé nézünk, ha nem sikerül változtatni a Fidesz-KDNP csupán a vagyonosoknak, jómódúaknak kedvező gazdaságpolitikáját - írta Botka László. Az MSZP olyan országot szeretne, ahol nem csak a kiválasztott kevesek, hanem mindenkinek van esély a továbblépésre, ahol nem zárják el a társadalom kétharmada elől a boldogulás lehetőségét - közölte az MSZP kormányfőjelöltje, aki szerint, ha 2018-ban minden elégedetlen elmegy szavazni, akkor kormányváltás lesz.