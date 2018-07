Tusványos - Orbán: bennünket az Európai Néppártból csak elzavarni lehet

Mi nem megyünk el az Európai Néppártból, onnan csak elzavarni lehet bennünket - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn, ahol előadása után a hallgatóság kérdéseire válaszolt.Orbán Viktor azt mondta, ő bennmaradáspárti, fontos dolog a lojalitás, és az európai parlamenti választásoknak az Európai Néppárton belül szeretnének nekivágni.Ez a terv - mondta, ugyanakkor megjegyezte, hogy a néppártban egymástól gondolkodásban távol eső pártok foglalnak helyet, ezt áthidalni rendkívül nehéz, de szeretnék.Rámutatott: ők úgy tekintenek magukra mint a néppárt CSU-ja, a kereszténydemokrata platformot képviselik, és akkor erősek, ha össze tudják adni erőiket, még ha belső kompromisszumok árán is.Orbán Viktor Szerbiáról szólva hangsúlyozta: Szerbia nem a Balkánhoz, hanem Közép-Európához tartozik, ahogy Montenegró is.Rámutatott: meggyőződése, hogy Magyarországnak mindent meg kell tennie, hogy ezen országok minél hamarabb az unió tagjai legyenek.Magyarország történelmi érdeke, hogy Szerbiával egy politikai közösségben legyen - mondta a magyar kormányfő, aki megjegyezte: úgy érzi, ezt a szerbek is így látják.Arra a kérdésre, hogy a kormánypártok elérték-e már támogatottságuk felső határát, azt mondta, hogy számításai szerint 63-65 százalék között van azon választópolgárok aránya Magyarországon, akik eddig valamilyen közös akcióban velük részt vettek, és hajlandóak legalább megfontolni, hogy rájuk szavazzanak.A Szőcs-Beke ügyről úgy nyilatkozott, Magyarország mindenkori miniszterelnökének jogi kérdésekben óvatosnak kell lennie, hogy konkrét román bírósági ítéletet kommentál-e vagy sem.Közölte: ő azok mellett áll, akik igazságtalanságot szenvednek el, és szerinte - függetlenül a nemzeti hovatartozástól - nem helyes embereket olyasmiért elítélni, amit nem követtek el.Ennek a gyanúja erős ebben a pillanatban - közölte. Hozzátette: Magyarország nemzeti dimenziótól függetlenül minden esetben, különösen saját nemzettársai esetében, ki kell, hogy álljon az igazságtalanul megbüntetett emberek mellett.Ez az egyetemes igazság kérdése - jelentette ki Orbán Viktor.Az RMDSZ-szel összefüggésben megismételte: a magyarságon belüli súlyát nem a magyar kormánnyal való kapcsolata határozza meg, hanem az, hogy hány Erdélyben élő magyar ember szavaz rá.A magyar miniszterelnöknek az a dolga, hogy az itt élő emberek ezen döntését tudomásul vegye, de legalábbis adja meg tiszteletet azáltal, hogy nem hagyja figyelmen kívül.Az RMDSZ természetes partnere a mindenkori magyar kormánynak - rögzítette.Ez nem jelenti azt, hogy a kisebb pártokról szabad megfeledkezni - tette hozzá Orbán Viktor. Megjegyezte: Magyarországnak egyszerre kell két fejjel gondolkodnia, és amikor építésről beszél, egyszerre kell az anyaország és a teljes nemzetépítésről gondolkodni.Ezért indítottak gazdasági fejlesztési programot, amelyet folytatni fognak. A MOGYE pedig olyan nemzeti cél, amelyet nincs oka az Erdélyben élő nemzeti közösségnek feladnia. Ha ezt a nemzetpolitikai célt az itteniek nem adják fel, akkor a magyar kormánynak egyetlen dolga van, hogy ezt támogassa - jelentette ki Orbán Viktor.Kitért arra is, Magyarországnak az az érdeke, hogy Románia erős és stabil ország legyen.A déli és keleti irányból való nyomás tartósan velünk marad. Az a kérdés, hogy az ortodoxia kitart-e, és képes-e szellemi és fizikai alapon is gátat szabni a muszlim bevándorlással szemben. Ez közös biztonsági kérdése a románoknak, magyaroknak, németeknek, osztrákoknak, bár utóbbiak ezt nem tudják - közölte a kormányfő.Tőkés László kérdésre azt mondta: a Szőcs-Beke ügyben egyértelmű az álláspontja, a legnagyobb mozgástere és felelőssége az RMDSZ-nek van, hiszen "kormányközeli állapotban van", jelen van a parlamentben is.Radikális lépésekre van szükség Bukarestben - jelentette ki.Kitért a MOGYE-ügyre is, és közölte: az RMDSZ-nek felül kell vizsgálnia magatartását, és bátran kell politizálnia.Orbán Viktor miniszterelnök szerint a jövő évi európai parlamenti választásokon nemcsak a liberális demokráciának lehet búcsút mondani, hanem a '68-as elitnek is.A miniszterelnök a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében tartott előadásában úgy vélekedett, hogy a 1968-as generáció helyett az 1990-es antikommunista, keresztény, nemzeti elkötelezettségű generációnak érkezett el az ideje."Harminc éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, most azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője" - jelentette ki.Csalinak nevezte azt a megközelítést, hogy a kereszténydemokrácia is lehet liberális. Kijelentette: a kereszténydemokrácia - ha úgy tetszik - illiberális.A liberális demokrácia a multikulturalizmus oldalán áll, bevándorláspárti, és a variálható család modelljét vallja. Ezzel szemben a kereszténydemokrácia elsőbbséget ad a keresztény kultúrának, bevándorlásellenes és a keresztény család pártján áll - mondta Orbán Viktor.Orbán Viktor miniszterelnök szerint a jövő évi európai parlamenti választás egyetlen közös komoly európai kérdésről, a bevándorlásról szólhat. A kormányfő szombaton a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, Tusnádfürdőn arról is beszélt, a liberális demokrácia átfejlődött "liberális nem-demokráciává".A kormányfő azt mondta, ha bevándorlásról dönt Európa, akkor az európai elitről is dönt, arról hogy jól kezelte-e a bevándorlás kérdését.Véleménye szerint az európai elit ideges, mert a választás Magyarország számára kedvező eredménye miatt Európa nagy ívű átalakítása, a Soros-terv elakadhat. Szerinte elakadhat az európai választásokon a nagy cél, hogy Európát átalakítsák és átléptessék a kereszténység utáni és a nemzetek utáni korszakba.Orbán Viktor kizárólagosan liberális elitnek nevezte a mai európai elitet, amely szerinte csődöt mondott. Azon véleményét is hangoztatta, hogy a liberális demokrácia átfejlődött liberális nem-demokráciává.Liberalizmus van, demokrácia meg nincs - hangoztatta, hozzátéve, a demokrácia hiányát azzal lehet alátámasztani, hogy Nyugat-Európában általánossá vált a szólásszabadság korlátozása és a cenzúra.A Kárpát-medence újraépítését nevezte az egyik legfontosabb feladatnak Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében tartott szombati előadásában.Kijelentette: szembe kell nézni azzal, hogy a modern Románia száz éve nem tud mit kezdeni azzal a természeti ténnyel, hogy itt él másfél millió magyar.Az RMDSZ szlogenje szerint Székelyföld akkor is létezett, amikor a modern Románia még nem létezett, Székelyföld akkor is létezni fog, amikor már az egész Európa behódolt az iszlámnak - mondta Orbán Viktor.Ahelyett hogy tagadnánk a valóságot, fogjuk fel inkább ezt a helyzetet erőforrásként. Tekintsünk Erdélyre erőforrásként, akarjunk erős Székelyföldet, erősödő magyarságot. Ez erőgyarapodást jelent Románia számára is - fogalmazott.Európa jelenlegi vezetői alkalmatlanok, nem tudták megvédeni a kontinenst a bevándorlástól - mondta a miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn.Úgy fogalmazott: az európai elit csődöt mondott, és ennek a csődnek szimbóluma az Európa Bizottság, amelynek napjai ugyanakkor megvannak számlálva.Kitért arra is, hogy jelenleg primitív Oroszország-politikát folytat az unió, ehelyett "tagolt Oroszország-politikára lenne szükség".Orbán Viktor hozzátette: Magyarország, az egész Kárpát-medence és Európa biztonsága ma azon múlik, hogy Törökország, Izrael és Egyiptom elég stabil ország-e ahhoz, hogy megállítsa a muszlim beáramlást.Ha e három ország közül bármelyik elveszíti stabilitását, annak súlyos következményei lesznek Európa biztonságára - mondta a kormányfő.A Kárpát-medence újjáépítését nevezte Magyarország egyik legfontosabb tervének Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn.A miniszterelnök a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban úgy fogalmazott, "véget ért a száz év magyar magány korszaka. Újra erősek vagyunk, elszántak vagyunk, bátrak vagyunk, van erőnk, van pénzünk, vannak erőforrásaink".Hozzátette: az elmúlt években Magyarország bebizonyította szomszédjainak, hogy "aki a magyarokkal együttműködik, az jól jár".Orbán Viktor elmondta, Magyarország azt ajánlja a szomszédjainak, hogy gyorsvasúttal, autópályákkal kössék össze országaikat, ahogy az energiahálózatokat is, valamint hangolják össze védelmi politikájukat és a haderőfejlesztéseket.Fektessünk be egymás térségeibe - javasolta a kormányfő.A magyar kormány nyolc év folyamatos kormányzás után áprilisban négy év újabb munkára kapott esélyt, és felhatalmazást arra, hogy kiépítsen egy új korszakot - közölte Orbán Viktor kormányfő szombaton Tusnádfürdőn.A miniszterelnök elmondta: a magyar nemzetegyesítés folyamata átváltozott nemzetépítéssé, amelynek áprilisban tartották a főpróbáját.Az eredmények azt igazolják, hogy a magyar nemzetépítés sikeres. Bebizonyítottuk, hogy mi magyarok képesek vagyunk megérteni bonyolult és összetett helyzetünket, és ha kell, egy akarattal képesek vagyunk dönteni sorsukról, egy nemzetként mozdulni - fogalmazott.A külhoni magyarok kiálltak az anyaországi magyarok mellett, minden egyes szavazatuk felelősségvállalás volt Magyarország mellett - jelentette ki Orbán Viktor.A kormányfő jelentős eredménynek nevezte, hogy köszönthették az egymilliomodik új magyar állampolgárt.