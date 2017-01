Tűz a táplánypusztai otthonban: egy ember életét vesztette, egy sérültet az intenzíven kezelnek - fotók

A legsúlyosabb állapotú beteget az intenzív osztályon kezelik, az idős hölgy állapota stabil. Egy másik sérültet a pulmonológiai osztályra felvettek. Ők ketten a Petz-kórházban töltik a hétvégét. Két könnyebben sérült embert egyelőre még megfigyelnek, ők feltehetőleg hamarosan távozhatnak a kórházból.Jó hír érkezett a Petz-kórházból: a sérültek közül nyolcat visszaengedtek az otthonba. Négy sérültet még pár órára megfigyelésre a kórházban tartják.Mint megtudtuk a helyszínen, egy raktárhelyiségben keletkezett a tűz, e mellett a 4-es épületben tartózkodtak hetvenketten, közülük valamennyien fekvőbetegek, mozgásukban korlátozottak. A tűzoltók hét gépjárműfecskendővel, öt különleges szerrel, negyvenketten érkeztek a helyszínre Győrből, Pannonhalmáról, Lébényből, Csornáról, Kisbérről, és Komáromból. A hetvenkettőből tizenhatot az ápolók menekítettek ki a füsttel telítődött épületből, ötvenhatot pedig a tűzoltók. Horváth Gyula tűzoltó őrnagy elmondta, hogy két sugárral oltották el a tüzet. Azt, hogy mi okozhatta a katasztrófát, egy tűzvizsgálat fogja eldönteni.Az a helyiség, ahol a felcsaptak a lángok, teljesen kiégett, s a teljes épület is füsttel telítődött. Információnk szerint a gondozottakat egy fűtött épületben a tűz után el tudták helyezni. A mentők tizenkét autóval és három mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, tudtuk meg Fogarasi Zoltán, megyei vezető mentőtiszttől. Mint kiderült, azért érkeztek ekkora létszámban, mert nem tudták, hogy mi vár rájuk a helyszínen, hány gondozott szorul ellátásra. Összesen tizennégyen sérültek meg, közülük tizenkettőjüket kórházba szállították. Úgy tudjuk, egy idős néni vesztette életet a helyszínen. Több hozzátartozó várakozott az otthon előtt, remélve, hogy kapnak némi információt hozzátartozójukról, volt, aki a rádióban hallotta mi is történt és sietett Táplánypusztára.A tűz után összesen 12 embert szállítottak a győri Petz-kórház sürgősségi osztályára. Egy idős hölgyet légúti égés gyanújával mentőhelikopterrel vittek a kórházba. A hölgyet intubálni kellett. Dr. Tamás László János, a kórház főigazgatója portálunknak elmondta: a hölgy állapota jelenleg stabil, már önállóan tud lélegezni. A hölgyet egyelőre az intenzív osztályon ápolják, az orvosok remélik, hogy még ma le tudják venni a lélegeztetőgépről.A többi 11 páciens könnyebb füstmérgezést szenvedett, illetve enyhe kihűléssel kezelik őket, forró teát kapnak. Ha állapotuk megengedi, a mentők még ma visszaszállítják őket a táplánypusztai otthonba.Tűz ütött ki a táplánypusztai szociális otthon egyik egyszintes épületében szombat délelőtt. Elsődleges információink szerint a lángok az épület raktárában csaptak fel, ahol ágyak, pelenkák és szekrények gyulladtak meg. A tűz a folyosón keresztül a raktár melletti kórterembe is átterjedt. "Az esethez a győri és a komáromi hivatásos tűzoltókat, valamint a pannonhalmai, a kisbéri, a lébényi és a csornai katasztrófavédelmi őrsök hivatásos tűzoltóit riasztották, akik összesen tizenkettő járművel érkeztek a helyszínre" - közölte Ruskáné Takács Anita tűzoltó főhadnagy.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hozzátette: "a tűz felkutatásával párhuzamosan az egységek megkezdték az épületben rekedt emberek kimenekítését, majd két vízsugárral rövid időn belül eloltották a lángokat. Az épületből csaknem ötven embert menekítettek ki az egységek, majd a tűzoltók megkezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálását".A kimenekített embereket a mentők ellátják, illetve kórházba szállítják. Elsődleges információink szerint közülük több ember megsérült, egy ember életét vesztette.Az épületet sűrű füst lepte el, ezért a tűzoltók tovább folytatják a bent tartózkodó emberek felkutatását és megkezdték az épület átszellőztetését. A kimenekített embereket a mentők ellátják, illetve kórházba szállítják. Elsődleges információink szerint közülük több ember megsérült, egy ember életét vesztette.A tűzoltók tizenhárom járművel érkeznek a helyszínre. Az első egységek megkezdték a bent rekedt emberek kimenekítését.Tűz ütött ki a táplánypusztai szociális otthon egyik épületében szombat délelőtt, elsődleges információink szerint az épületben többen is tartózkodnak bent. A helyszínre összesen tizenhárom járművel érkeznek ki a környék hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói, az első egységek már megkezdték az épületben rekedt emberek kimenekítését és a tűz felkutatását.

