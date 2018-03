Tuzson: újabb brüsszeli kampányjelentés készült

Tuzson Bence szerint a brüsszeli jelentés célja a nyomásgyakorlás Magyarországra, a nemzeti kormány megbuktatása, helyette pedig egy "Brüsszelnek is elfogadható bevándorláspárti" kabinet, amely lebontaná a kerítést, és végrehajtaná a kvótákat.



A brüsszeli dokumentumról azt is mondta, hogy az "precedens nélküli beavatkozást" jelent a magyar választási kampányba. Szavai szerint a politikai jellegű jelentés "odadobott valamit a magyar ellenzéknek, hogy a következő időszakban legyen miről beszélni".



A hírek szerint az országjelentés elkészítésében magyar baloldali politikusokhoz közel álló emberek is részt vettek, például Magyar György baloldali képviselőjelölt fia, Magyar Gábor, aki egyébként Biszku Béla ügyvédje is volt - tette hozzá az államtitkár, elfogadhatatlannak nevezve, hogy egy ilyen típusú jelentés "egy ellenzéki képviselőjelölt ügyvédi irodájában íródjon".



Tuzson Bence azt ugyancsak elfogadhatatlannak tartja, hogy olyan szervezetek, mint például a Transparency International részt vegyenek e jelentés megalkotásában. Hozzáfűzte: a Transparency annak idején tiltakozott a kerítés építése ellen, a "Stop Soros" törvénycsomaggal kapcsolatban, és a magyar bevándorláspolitikát is folyamatosan támadta.



Az Európai Bizottság ismét beszállt a magyar választási kampányba - mondta -, és kettős mércét alkalmaz: az igazságszolgáltatással kapcsolatban például a jelentés kevesli az igazságszolgáltatási tanács jogkörét a bírák kiválasztásában. Ehhez képest Németországban és Ausztriában ilyen vagy ehhez hasonló testület nem is létezik, ilyen típusú garanciák nincsenek - hívta fel a figyelmet a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, megjegyezve egyébként, hogy az igazságszolgáltatás alapvetően nemzeti hatáskör.



A Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter bécsi Facebook-videóját firtató kérdésre Tuzson Bence úgy reagált: "ami tény és igazság, azt be kell mutatni". Szerinte egyébként azzal, hogy a Facebook sértő tartalomra hivatkozva levette a videót, akarva akaratlanul beavatkozik a választási kampányba