Mecseteket építene egy volt olasz katolikus püspök a keresztény templomok helyén. A püspök, aki szerint csak így lehet megmenteni a migránsok életét, jelenleg a Vatikánon belül hivatalos tisztségviselőként foglalkozik a migránsokkal. Szakértők már évekkel ezelőtt azt mondták: vallásháború zajlik Európáért – olvasható a hirado.hu -n.Dezső Tamás, az ELTE Migrációkutató Intézet tudományos tanácsadója az M1 vasárnap esti műsorában úgy vélekedett: Európában az elmúlt 3-4 évben, mióta migrációs válság zajlik, nem született meg az a konzervatív, kereszténydemokrata filozófia, amely rendet tudott volna tenni az embereknek a fejében, és elhitette volna velük, úgy is lehet az ember jó keresztény, hogy nem a korlátlan befogadás híve.A katolikus egyházban is szükség van egy olyan teológiára, amely választ tudna adni ezekre a kérdésekre – mondta. A szakértő úgy látja, nem született meg még az a katolikus teológiai irányzat, amely rendet tudna tenni ezen a téren.Ha távlatosan, stratégiailag gondolkodunk, akkor a segítséget kell odavinni, ahol arra szükség van. Ha rövidtávú, taktikai gondolkodás vezérel minket, akkor értelemszerűen meg kell menteni azokat a lelkeket, amelyek a tengeren hánykolódnak – fejtette ki Dezső Tamás.A szakértő szerint az önfeladás filozófiája, ha úgy akarunk jó keresztények lenni, hogy mindenkit korlátlanul beengedünk.Dezső Tamás a Közel-Keleten tett látogatásaival kapcsolatban elmondta: a közel-keleti vezetőkön azt látta, mintha tanácstalanok lennének, hogyan éljék meg az üldöztetést, mint keresztények. Magyarország példát mutat, építettünk iskolát Erbílben, valamint újítottunk fel templomot, így is lehet jó kereszténynek lenni – fűzte hozzá.Távlatosabb gondolkodásmód, amely igyekszik a közösségeket otthon tartani és megmenteni, mint megmenteni 450, tengeren hánykolódó embert, amely bár szintén nagyon fontos, egyensúlyt kell teremteni a két megoldás között – vélekedett a szakértő.Dezső Tamás szerint az elkövetkezendő harminc év meg fog minket tanítani arra, hogy hol vannak a határok a segítés kereszténység által emberre rótt kötelezettsége és a jogos önvédelem között.Olyan demográfiai trendeket vetít elénk az ENSZ népességügyi főhatósága, amelyből kiderül, hogy az elmúlt 60 évben 27-28 ország muszlim lakossága 454 százalékkal nőtt, és elérte a 879 millió főt. Ez a népesség 1 milliárd 282 millióra fog nőni – hívta fel a figyelmet a szakértő.Több mint 400 millió fővel fog megnőni csak annak a muszlim övezetnek a lélekszáma, amely potenciális kibocsátó – hangsúlyozta.Ha ehhez hozzászámítjuk a fekete-afrikai népességnövekedést, ami újabb 150-200 millió fő, akkor azon övezeteknek a létszáma, amelyek kibocsátók, 500 millió fővel, vagyis az Európai Unió lakosságának megfelelő számmal fog nőni – húzta alá Dezső Tamás.Ha a legrosszabb forgatókönyv érvényesül, akkor Svédország lakosságának 30 százaléka, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia lakosságának pedig a 20 százaléka lesz muszlim – emelte ki a szakértő.