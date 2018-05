Új gyanú: föld alatti csatornában kering VV Fanni holtteste

A Bors megtudta, hogy a poligráfos vizsgálat szerint, a gyanúsított B. László vízbe dobhatta a csinos valóságshow-szereplő holttestét. Dr. Lichy József szerint az is lehet, hogy a lányt egy csatornába rejthette el feltételezett gyilkosa. - írja a BorsOnline Hetek óta nagy volt a csend Novozánszki Fanni eltűnése, meggyilkolása körül. Utoljára az elbukott hazugságvizsgálat kavart nagy port, amiről a Blikk számolt be, de hogy hol jelzett a készülék valótlanságot, az mindeddig rejtély volt. A Bors most megtudta az egyik kulcsfontosságú kérdést, aminél a gyanúsított a műszer szerint lódíthatott.

Mindenféle kérdést feltettek a gyanúsítottnak, ami az üggyel összefüggésbe hozható, így nyilván az a kérdés is elhangzott, hogy – hol található Fanni holtteste? – olyan válaszlehetőségekkel, mint például földben, vízben, levegőben.

– kezdte a Novozánszki család ügyvédje, dr. Lichy József, aki úgy tudja, a hazugságvizsgáló műszer a vízben opciónál jelezett erősebben.Az ügyvéd ezen értesülését erősíti az is, hogy két hete ismét nagy erőkkel keresték a lányt a Dunában, méghozzá a gyanúsított lakhelyén, Dunaújvárosban, ahová a bérelt autó GPS-jelei is vezettek.

A múlt hét előtti héten hatalmas keresés volt Dunaújvárosban. Az ország összes búvárja oda volt irányítva, és két napon át, a Duna teljes ottani szakaszát átfésülték. Nyilván, egy konkrét adat alapján dolgozták ki a lehetséges helyszínt.

– folytatta dr. Lichy, aki a víz kapcsán a másik, legvalószínűbb gyanút is megosztotta lapunkkal.

Nagyon tartunk attól a lehetőségtől, hogy a gyanúsított éjjel fogott egy ácskapcsot és egy sötét mellékutcában, ahol nincs kamera, felemelte a 40 ezer budapesti aknafedél közül az egyiket, és belecsúsztatta a lányt, majd visszazárta azt. Ha ez így történt, Fanni teste belekerült egy 600 km hosszú, tekergős rendszer áramlásába és ott kering valahol.

– tette hozzá az ügyvéd, aki korábbi teóriáját sem vetette el, miszerint egy elhagyatott kútba is dobhatta gyilkosa a lányt.