Új munkaruhákat kapott az Országos Mentőszolgálat, megkezdődött azok kiosztása

Az elkövetkező időszakban is folytatódik az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) fejlesztése - mondta az egészségügyért felelős államtitkár kedden Budapesten.



Nagy Anikó a mentőszolgálat Markó utcai központjában Semmelweis-nap alkalmából tett látogatásán egyúttal bejelentette, hogy megkezdődik az új munkaruhák kiosztása. Ezek beszerzésére a kormány 1,1 milliárd forintot fordított.



Az államtitkár elmondta, az elmúlt időszakban a magyar kormány sok figyelmet fordított a mentőszolgálat fejlesztésére, és ez folytatódik.



Megemlítette, hogy 2010 óta több mint 30 mentőállomás épült és újult meg országszerte, 780 mentőautót cseréltek le, megújították a mentésirányítást és jelentős bérfejlesztést indítottak. Utóbbi során 7500 munkatárs béremelése történt meg, és - mint mondta - a tapasztalat az, hogy egyre többen választják ezt a munkát.



Nagy Anikó kitért arra, hogy az egészségügyi ágazaton belül kiemelkedett a mentőszolgálat béremelési programja, hiszen 2016 és 2018 között 67 százalékkal emelkedett a mentődolgozók bére. Az idén az őszi ágazati bérfejlesztést előrehozták januárra, és ezen felül az év elején plusz 10 százalékos béremelésben részesültek a mentődolgozók. Jövőre pedig egy szintén 8 százalékos béremelésre számíthatnak - ismertette.



Az egészségügyért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy látogatása a mentőszolgálatnál az ott dolgozók iránti tisztelet és a szeretet jele.



Úgy fogalmazott, a mentők olyan hivatást választottak, amivel minden nap példát mutatnak, és ezzel a példával tanítanak az élet feltétlen tiszteletére, az élet mindenekelőttiségére.



A magyar kormány kiemelt feladatának tartja az OMSZ fejlesztését, és mindent megtesz azért, hogy a mentőszolgálat erkölcsi és anyagi megbecsültsége a következőkben tovább emelkedjék - közölte.



Hozzátette: számos intézkedést fognak hozni a szakmai fejlődés támogatására, a munkatársak testi-lelki egészségének megóvására, a jó minőségű munkaruha és eszközök beszerzésére.



"Azt szeretnénk, ha minél többen választanák ezt a hivatást, és a mentősök közössége erősödne" - mondta.



Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója arról beszélt, hogy 86 ezer új munkaruhaszettet adnak át a napokban a kollégáiknak, és idén újabb 117 mentőautó érkezik, ezzel a jövő év elejére elérik azt, hogy a mentőgépkocsik átlagéletkora hat év alatt lesz, ami európai viszonylatban is egyedülálló.



Úgy vélte, az államtitkár Semmelweis-napi látogatása üzenetértékű, és kifejezi a kormányzat figyelmét, ami nélkül a mentőszolgálat fejlesztése és a mentők megbecsültsége elképzelhetetlen lenne.



Csató Gábor beszámolt arról is, hogy az utóbbi időben igyekeznek komoly hangsúlyt fektetni a társadalmi kommunikációra, bővíteni a lakosság elsősegélynyújtási tudását, közösségi újraélesztési és plakátkampányt indítottak.



Bács- Kiskun megyében már meg is kezdődött az új ruhák kiosztása: