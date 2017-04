Új nevet kaphat Pest megye

A Pest megyei közgyűlés április 28-i, pénteki ülésének előterjesztései között szerepel egy rendkívül meglepő napirendi pont, amely szerint a Lázár János vezette Miniszterelnökség kezdeményezi Pest megye nevének Pest-Pilis megyenévre történő módosítását, mivel "megyénk elnevezése ma nem türközi teljesen a történelmi Magyarország vármegyéinek az ország mai területén meglévő örökségét" - írja az Index Az előterjesztő a közgyűlés fideszes elnöke, Szabó István, szerinte "a megyék neve kifejezője e történelmi folytonosságnak, összetevője a helyi közösség identitásának".Az előterjesztés felidézi Pest megye elnevezésének történelmét: Pest 1467-ig önálló egység volt, ekkor egyesült hivatalosan Pilis megyével, de valójában már korábban is közös közgyűléseket tartottak. 1569-ben Solt vármegyét is hozzácsatolták Pest-Pilishez, 1876-ban pedig Kiskunt. A megye neve így 1950-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun volt, ezt követően egyszerűsítették vissza Pestnek.A rendszerváltás idején felmerült a megye át(vissza)nevezése, de akkor arra jutottak, hogy ez nem időszerű. Ekkor külön ideiglenes bizottság állt fel és széleskörű társadalmi egyeztetést folytattak, de a megyei szereplők többsége nem támogatta a névváltoztatást. Az egyik fő érv a névváltoztatás ellen 1989-ban az volt, hogy az jelentős anyagi kiadással járna, hiszen így egy csomó hivatalos szervezetet is át kellene nevezni.Azok viszont, akik támogatták volna az átnevezést, a Pest-Pilis megyenevet javasolták, mivel a többi terület (Solt és Kiskun) már más megyéhez tartozik.Közgyűlési források szerint a mostani ötlet valóban a Miniszterelnökségtől jött és a döntésnél a minisztérium képviselője, vagy akár maga a miniszter is jelen lehet. A Pest megyei közgyűlés 43 képviselőből áll, ebből 23 Fidesz-KDNP-s, vagyis a szavazás elviekben csak formaság kellene, hogy legyen.Ha ma meglesz a fideszes többségű közgyűlés támogatása, ezt követően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a parlament fog végleges döntést hozni Pest megye átnevezéséről Pest-Pilisre.