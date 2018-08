Új poggyászszabályokat vezetett be a Wizz Air Budapesten

Új poggyászszabályokat vezetett be a magyar kötődésű Wizz Air diszkont légitársaság, a kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.



A légitársaság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kézipoggyász méretű (55x40x23 cm) méretű bőröndöket csak a kiegészítő szolgáltatást vásárló utasok vihetik magukkal a fedélzetre, minden más utasnak az utasfelvételi pultnál, vagy a beszállítás előtt le kell adnia azt, és a célállomáson a többi feladott poggyásszal együtt meg kell várnia.



A Wizz Airnél továbbra is ingyen a fedélzetre vihető a 40x30x18 centiméternél kisebb táska.



Hasonló intézkedést vezetett be november 1-i hatállyal a Ryanair is, az ír diszkont légitársaság szintén csak külön díj fejében engedi meg az utasoknak, hogy a kabinba vigyék normál kézipoggyászukat, a többieknek 6 euróért fel kell adniuk azt. A fedélzetre a Ryanair a 40x20x25 centiméternél kisebb táskát engedi felvinni az utasoknak.



Mindkét légitársaság azzal indokolta az új szabályok bevezetését, hogy a sok kézipoggyász okozta többletmunka miatt nem tudták tartani a fordulóidőt, ezért késtek a gépeik a menetrendhez képest.