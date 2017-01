Újabb nagy értékű Ferrarit találtak a rendőrök - videók

A fővárosi rendőrök elfogtak két érdi férfit, három átütött alvázszámú kocsit foglaltak le náluk. A rendőrséget az egyik férfi bérelt garázshelyén parkoló, körözött piros spanyol Ferrari vezette nyomra - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az internetes oldalán péntek reggel. Este arról adtak tájékoztatást, hogy egy fehér Ferrarit is találtak.Azt írták, hogy állampolgári bejelentés alapján január elsején egy XI. kerületi teremgarázsban olyan piros Ferrarira bukkantak, amelyről kiderült, hogy Spanyolországban körözik. Az autót december 17-én valaki bérbe vette egy spanyol férfitól, de határidőre nem vitte vissza. A magyar rendőrök lefoglalták a keresett kocsit.Szerdán délelőtt elfogták a teremgarázshely bérlőjét, a 37 éves H. Andrást. A lakásában, valamint a hozzá köthető autókereskedésekben házkutatást tartottak, és lefoglaltak húsz lőszert, két hamis spanyol forgalmi engedélyt, készpénzt és egy hamis alvázszámú kocsit, valamint a Ferrari indítókulcsát.Aznap délután egy szigetszentmiklósi telephelyen elfogták azt a 41 éves B. Zsoltot, aki a két autóra a hamis rendszámokat adta, és még két hamis alvázszámú kocsit foglaltak le.A két férfit őrizetbe vették, orgazdaság és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indítottak velük szemben eljárást. H. András ellen emellett nyomozás folyik lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt is. A rendőrség előterjesztést tett előzetes letartóztatásuk indítványozására.A BRFK-nak a police.hu-ra feltöltött közleménye szerint péntek délután újabb Ferrarit találtak, a több mint 50 millió forintot érő fehér autó egy gazdagréti teremgarázsból került elő.A helyszíni szemle jelenleg is tart, az azonban már biztos, hogy a fehér luxuskocsit is ugyanaz a két ember bérelte egy madridi cégtől, majd ezt sem vitték vissza - írták.A fővárosi rendőrök elfogtak két érdi férfit, három átütött alvázszámú kocsit foglaltak le náluk. A rendőrséget az egyik férfi bérelt garázshelyén parkoló, körözött spanyol Ferrari vezette nyomra - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság internetes oldalán csütörtök reggel.Azt írták, hogy állampolgári bejelentés alapján január elsején egy XI. kerületi teremgarázsban olyan piros Ferrarit találtak, amelyről kiderült, hogy Spanyolországban körözik. Az autót december 17-én valaki bérbe vette egy spanyol férfitól, de határidőre nem vitte vissza. A magyar rendőrök ezért lefoglalták a keresett autót.A rendőrök január 4-én délelőtt elfogták a teremgarázshely bérlőjét, a 37 éves H. A.-t. A lakásában, valamint a hozzá köthető autókereskedésekben házkutatást tartottak, és húsz lőszert, a Ferrari indítókulcsát, két hamis spanyol forgalmi engedélyt, készpénzt és egy hamis alvázszámú autót foglaltak le.Aznap délután egy szigetszentmiklósi telephelyen elfogták azt a 41 éves B. Zs.-t, aki a két autóra a hamis rendszámokat adta, és még két hamis alvázszámú kocsit foglaltak le.A két férfit őrizetbe vették, orgazdaság és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indítottak eljárást ellenük. H. A. ellen emellett nyomozás folyik lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt is. A rendőrség előterjesztést tett előzetes letartóztatásuk indítványozására.