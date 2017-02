A volt körmendi alpolgármester feleségül kérte a 15 éves lányt

A közelmúltban robbant ki a botrány a körmendi alpolgármester lemondása kapcsán, amikor kiderült, hogy Szabó nem önszántából távozott, hanem felszólították erre.



Állítólag 2016 karácsonya előtt derült ki, hogy a most 56 éves politikus hosszú ideje viszonyt folytatott egy most 16 éves lánnyal. A körmendiek szerint a viszony még a az általános iskolában kezdődött, amikor a lány még gyermekkorú volt.

A körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában az akkor még a 14. életévét be sem töltő kislány abba a napközis csoportba járt, amelyet a tanítóként is dolgozó Szabó Ferenc felügyelt. Itt többször kettesben maradtak a nap végén, mivel a Körmendtől néhány faluval arrébb élő lány busza indult a legkésőbb - írta meg a Magyar Narancs . Már ekkor pletykák terjedtek a viszonyról, de hivatalos ügy annak ellenére sem lett belőle, hogy - a lap szerint - az igazgató is tudott az ügyről.A szülők először úgy próbálták megvédeni lányukat ettől a kapcsolattól, hogy kivették a napköziből, és remélték, hogy ezzel és az iskolaváltással megoldódik minden. De a viszony folytatódott, az anyuka szerint Szabó később is üzenetekkel bombázta a lányt - írták.A szülők 2017 januárjában tettek feljelentést és tájékoztatták a körmendi polgármestert helyettesének ügyéről. Feltehetőleg az volt náluk az utolsó csepp a pohárban, hogy tavaly karácsonykor megjelent a szülőknél és közölte, hogy ő majd feleségül venné a még csak 15 éves kislányt.