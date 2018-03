Újabb svédországi magyar beszélt az ottani biztonsági problémákról - videó

Egy a 70-es években Göteborgba kivándorolt magyar férfi szerint a svéd kormány azért engedi be "orrvérzésig" a bevándorlókat, mert szavazatokat vár tőlük.Szirányi László az M1 aktuális csatornának nyilatkozva azt mondta, ma már mindenki tudja, hogy vannak olyan városrészek, amelyeket érdemes elkerülni. Elismerte, hogy ő is bevándorló, de megjegyezte: a 30 évvel ezelőtti helyzetet nem szabad összehasonlítani a mostanival.Mint mondta, most a szocialisták, szociáldemokraták a zöldekkel együtt kormányoznak Svédországban és "orrvérzésig" engedik be a migránsokat, de mindezt politikai okokból teszik. Szociális juttatásokat, utazási bérletet és lakást adnak az embereknek, cserébe pedig szavazatokat várnak tőlük - tette hozzá.A férfi úgy fogalmazott: "nehéz Magyarországon olyan dologról beszélni, ami az országban nincs. Nincs Magyarországon bevándorlás."Az ottani helyzetről azt mondta: vannak olyan területek, ahová már nem mer egyedül menni. Felesége svéd-magyar tolmácsként dolgozik, de délutánonként már nem vállal a külvárosokban tolmácsolást. Délelőtt béke és barátság uralkodik ezekben a kerületekben, azonban ilyenkor is ők az egyetlen „svédek", akik a kerületben vannak – fogalmazott.Ugyanakkor esténként már a belvárosban sem lehet nyugodtan sétálni, hiszen a dílerek, és randalírozók uralják a területeket. A göteborgi Opera környékén rengeteg incidens és késelés történt már az elmúlt időben Szirányi László elmondása szerint. Őt egyszer egy burkába öltözött nő lökte fel, aminek következtében eltört az orra.