Ujjnyomok - új módszerek

Míg a bűnesetek helyszínén hagyományos módszerekkel, különféle porokkal hívják elő az ott hátrahagyott és még friss ujjnyomokat, az NSZKK Daktiloszkópiai Szakértői Intézetének Vegyszeres Nyomelőhívó Laboratóriumában vegyszerekkel. Korszerű vegyi fülkék alkalmazásával és speciális fényforrásokkal teszik láthatóvá a szabad szemmel nem látható nyomtöredékeket.– Erre azért van szükség, mert több hét is eltelik, amíg hozzánk kerülnek a nyomok, így azok már nem frissek – mondja Nagy Krisztina bűnügyi technikus. – Leggyakrabban cián-akriláttal dolgozunk, ami, bármilyen furcsa, nem más, mint a pillanatragasztó anyaga. A kifejezetten erre a célra kifejlesztett kabinban első körben visszapárásítjuk a nyomot, majd azt követően a cián-akrilát lép reakcióba az „izzadmány" anyagával. Ezt követően speciális festékkel lefújjuk a tárgyat, amelyen aztán UV-fényben gyönyörűen előbukkannak, láthatóvá válnak a nyomok. Nagyon leegyszerűsítve úgy is mondhatjuk, hogy a régebbi nyomokat felfrissítjük, és így tesszük láthatóvá. Ez azonban csak azokra az anyagokra alkalmas módszer, amelyek nem porózusak. Ha porózus, azaz légáteresztő anyagokkal dolgozunk, például papíron vagy textilen keresünk nyomokat, akkor más vegyszert, más fényforrást és egy másik vegyi kabint kell használnunk. Ezekhez a kémiai folyamatokhoz máshol adott esetben hosszú napok is kellhetnek, míg az NSZKK fejlesztéseinek köszönhetően a modern vegyszeres nyomelőhívó laborban, a folyamatokat gyorsító vegyi fülkék akár pár órára rövidítik le a nyomok előhívását.Az ujjnyomok előhívását követően ezeket le kell fényképezni, majd a képeket a szakértők veszik birtokba; számítógépes feldolgozásuk következik. Az ujjnyomokon úgynevezett sajátossági pontokat keresnek, ilyen lehet, amikor a bőrfodorszál megszakad, elágazik, kis szigetet vagy pontot képez. Ha ebből találnak legalább tízet, akkor a nyom alkalmas egyedi azonosításra. Már csak egy gombnyomás, és a számítógépes program másodperceken belül megmutatja a saját könyvtárában tárolt hasonló ujjnyomatokat. Jön a precíz összehasonlítás, és ha minden egyezik, sikeres volt a munka.– A beérkezett ügyek 30 százalékában eredményesen lehet ujjnyomokat azonosítani – állítja Nagyné Bánovics Szilvia, a Daktiloszkópiai Szakértői Intézet igazgatója. – Egy évben vegyszeres nyomkutatásra 3-400 ügy kerül hozzánk, ez több ezer bűnjelet is jelenthet. Még olyan ügy is akadt, amelyhez kétezer bűnjelet kellett volna megvizsgálni. Ráadásul néha összetorlódnak a teendők. Érkezik, mondjuk, egy kábítószeres esetből több száz bűnjel, azaz több száz kicsi zacskó, és valamennyiről ujjnyomokat kell rögzíteni, hiszen ezek az eset számos résztvevőjéhez elvezethetnek. Közben beesik egy-egy soron kívüli történet, akkor mindent félretéve azt kell vizsgálni.