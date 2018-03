Újraindul a magyar hadiipar

Simicskó István magyar és Karla Slechtová cseh védelmi miniszter a visegrádi országok (V4) és a Közép-Európai Védelmi Együttműködés (Central European Defence Cooperation, CEDC) védelmi minisztereinek budapesti találkozóján tartott sajtótájékoztatón a Stefánia-palotában 2018. március 28-án.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Gyalogsági kézi lőfegyvereket fog gyártani Magyarország - jelentette be a Simicskó István honvédelmi miniszter és Karla Slechtová cseh védelmi miniszter szerdán Budapesten.Az erről szóló licenszszerződést szerdán Budapesten írta alá David Höfer, a Ceská Zbrojovka Export vállalat vezérigazgatója és Kránicz Roland, a HM ARZENÁL Zrt. vezérigazgatója.Ez mintegy 200 embernek új munkahelyet is jelent majd - tette hozzá.A miniszter felidézte, a Magyar Honvédség fejlesztését már tavaly megkezdték, egy felívelő pályát rajzoltak meg. Ennek nyomán 2026-ig ütemezetten dolgoznak azért, hogy a Magyar Honvédség egy ütőképes, professzionális haderővé váljon.A lőfegyverek magyarországi gyártásáról szóló bejelentést Simicskó István történelmi jelentőségűnek értékelte. Kiemelte: ezzel újabb mérföldkőhöz érkeztek a Magyar Honvédség fejlesztésében. "A magyar hadiipar újraindul" - fogalmazott a miniszter.Simicskó István a sajtótájékoztatón elmondta:, s hogy különböző katonai képességeiket egymás erejét megsokszorozva fejlesszék.A miniszter elmondta: egy szakemberekből álló munkacsoporttal döntötték el, hogy a lőfegyverek gyártásáról a csehekkel állapodnak meg. Az ezen licensz alapján készülő fegyvereket már katonák, és rendőrök is tesztelték.Karla Slechtová cseh védelmi miniszter azt mondta: a Cseh Köztársaság minden védelmi ipari együttműködést támogat a két ország között. Szavai szerint nagy szerződést írtak most alá Budapesten. A tízéves távlatú szerződés 100 millió euró értékben, 200 ezer lőfegyverről szól. E Magyarországon gyártott fegyverekből a cseh haderő is részesül majd - tette hozzá.