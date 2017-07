Újságírók lejáratására készülhet a Fidesz

„Soros maffiahálózatával és a brüsszeli bürokratákkal szemben kell állnunk a sarat, meg az általuk működtetett médiával kell megküzdeni a következő kilenc hónapban" – fejtegette szombaton Orbán Viktor kormányfő Tusnádfürdőn – írja a Magyar Nemzet A lap több forrásból is úgy értesült, hogy az idei tusnádi beszéd egy újabb, médiaellenes kampány felvezetője volt.Felidézték, hogy a kormányközeli tulajdonosi körbe került médiumok már jó ideje támadják a kabinet tevékenységét bíráló lapokat, tévéket, rádiókat, hírportálokat, eddig főleg a cégek tulajdonosait, de a lap értesülései szerint, ősztől az újságírók is célkeresztbe kerülhetnek.A lap felidéz több esetet is, amikor újságírókat támadtak, mint például a HVG újságíróját, Gergely Zsófiát, akiről a A TV2 Tények című híradója készített lejárató riportot, de támadták már az Index volt, a 24.hu jelenlegi újságíróját, Spirk Józsefet is. Tavaly a 888.hu közölt karikatúrát róla, legutóbb pedig a Magyar Idők bírálta, amiért megírta, hogy a miskolci tévében a lap publicistája, Bayer Zsolt „lemarházta" Ferenc pápát.