Ütemterv szerint ellenőrzik a kéményeket a társasházakban

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) már a múlt év vége előtt eljuttatta a kéményseprési sormunka 2018-as ütemtervét az ellátási területéhez tartozó 17 megye valamennyi érintett polgármesteréhez, és a honlapján is közzétette a munkatervet - tájékoztatta az OKF szerdán az MTI-t.A közlemény szerint az ellenőrzéseket csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben végzik az előre elkészített ütemterv szerint. Ebbe a kategóriába mintegy félmillió égéstermék-elvezető tartozik.A közzétett ütemtervben nyomon követhető, hogy melyik településre várhatóan mikor érkeznek a kéményseprők; az erről szóló tájékoztatás a katasztrófavédelem hivatalos honlapja mellett egyre több önkormányzat honlapján is olvasható. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete ugyanis a Magyar Államkincstáron keresztül december végén eljuttatta ezeket a terveket minden érintett település polgármesteréhez - tartalmazza a közlemény.Arról is tájékoztattak, hogy az egylakásos, jellemzően családi házakban élőkhöz nem automatikusan érkeznek a kéményseprők. A lakóknak egyénileg kell időpontot egyeztetniük ahhoz, hogy a törvényben előírt rend szerint elvégezzék náluk az égéstermék-elvezetők felülvizsgálatát.Időpontot ugyanazon a weboldalon (www.kemenysepres.hu) lehet foglalni, ahol a 2018-ra vonatkozó sormunkatervek is megtekinthetőek - áll a közleményben.A Kéményseprők Országos Szakszervezete (KOSZ) kedden az MTI-vel azt közölte: január 4-én a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének ellátási területéhez tartozó érintett polgármesterektől tájékoztatást kért arról, hogy az OKF a jogszabályban foglalt kötelezettségének megfelelően megküldte-e számukra a sormunka ütemtervét. Több önkormányzattól azt a választ kapták, hogy az ütemterv nem érkezett meg hozzájuk, ezért arról nem tudták tájékoztatni a lakosságot - írta a KOSZ.