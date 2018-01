Vádalt emeltek a gyilkos nő ellen, aki karácsonykor szúrta mellkason korábbi élettársát

A 55 éves nő a vád szerint 2016. év karácsonyán egy XV. kerületi lakásban egy vita során mellkason szúrta volt élettársát.



A vádirat szerint a vádlott nő 2010. évtől élt élettársi kapcsolatban a sértettel, majd ezután együtt éltek egy budapesti XV. kerületi lakásban. Együttélésük során gyakran italoztak, és rendszeresek voltak közöttük a veszekedések, kapcsolatuk megromlott.

2016 októberében a nő egy másik férfit, az akkoriban hajléktalan szállón lakó egyik ismerősét is befogadta a lakásba, és vele rövid időn belül élettársi viszonyt alakított ki, ennek ellenére a korábbi szeretője is a lakásban maradt.



2016. december 24-én reggel a fenti lakásban mindhárman együtt italoztak, mikor is a nő korábbi szeretője a sérelmei miatt hangosan szidalmazni kezdte a volt élettársát.

A nő ezt hallva kirohant a konyhába és dühében a bejárati ajtónak lökte a sértettet, aki ettől a földre esett, de még fekve sem hagyta abba a nő szidalmazását.



A vádlott ekkor a konyhapultról felkapott egy kést, és azzal a földről éppen felálló férfit nagy erővel mellkason szúrta, amitől a férfi eszméletét vesztette és a földre zuhant.



A mentőket a másik férfi értesítette, a megkéselt férfi azonban még a mentők kiérkezése előtt a helyszínen meghalt, életét az időben érkező orvosi segítség sem menthette volna meg.



A Fővárosi Főügyészség a nővel szemben emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.