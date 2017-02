Vadász lőtte le a gazdájával sétáló kutyát Budapesten - Tudta, hogy szinte az egész ország vadászterület?

Pénteken a főváros közigazgatási határán belül, a mátyásföldi repülőtér mellett sétált keverék kutyájával Sándor - írja az Index . Tizenkét éve járnak arra, kutyaiskola működik a környéken, körülbelül két éve kitettek természetvédelmi terület táblákat is. És magaslesek is vannak ott. De Sándor álmában sem gondolta, hogy egyszer onnan lövik le a kutyáját.Délután volt, már szürkület, amikor hazafelé mentek már a sétából, amikor egy nagy durranást hallott. A kutyája ekkor körülbelül ötven méterre lehetett tőle. Rohant az állathoz, és közben látta, hogy a magaslesen mozgolódik valaki. A kutya már nem élt, amikor odaért. Nem sokkal később megérkezett az elmondása szerint láthatóan zavarban lévő, ötven év körüli vadász is. Azt mondta, nagyon sajnálja, és látta is rajta Sándor, hogy tényleg sajnálja.Sándor ezután hívta a rendőröket, akiknek a helyszíni informális kommunikációjából ő úgy vette le, hogy nem fogják elmeszelni a vadászt."Azóta én is utánanéztem, és kiderült, hogy gyakorlatilag az egész ország vadászterület", mondta. Ezért is hangsúlyozza, hogy legalább annyi haszna legyen a nyilvánosságnak, hogy mindenkiben tudatosítja, hogy nagyon vigyázzon a kutyájára, mert bármikor lelőhetik.Az Index megkereste az Országos Magyar Vadászkamara Főváros és Pest Megyei Területi Szervezetét. Onnan azt a választ kapták, hogy nincs tudomásuk az esetről, de ez így van rendjén: hozzájuk eleve nem köteles jelenteni a vadász, hogy lövést adott le, sem azt, hogy rendőrségi vizsgálat lett belőle. A kamarához csak akkor jut el az ügy, ha azt állapítja meg a rendőrség, hogy hibázott a vadász, és az eljárás a vadászhatóságon, azaz a kormányhivatalon is végigfutott.A vadászati törvény szerint vadászterületen a vadat űző kutyát elfoghatja vagy elejtheti a vadász, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség. Márpedig jó tudni, hogy Magyarország gyakorlatilag egésze vadászterület, nem kell hozzá kitáblázni vagy bekeríteni semmit.A nyitóoldali kép illusztráció. Fotó: MTI