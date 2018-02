Vádat emeltek az aláírásgyűjtőkre támadó férfi ellen

Az 57 éves férfi egy évvel ezelőtt az olimpiaellenes népszavazási kampány egyik standjánál támadott rá az aláírásokat gyűjtő sértettre, valamint egy az aláírásgyűjtő ívet éppen aláírni készülő másik férfira - áll a Fővárosi Ügyészség közleményében.



Az ügy egyik sértettje 2017. február 16-án reggel a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtéri aluljáróban a budapesti olimpia rendezése ellen folytatott aláírásgyűjtő kampány részeként felállított egyik standnál gyűjtött aláírásokat.



A vádlott – minden előzmény nélkül – előbb hangosan szidalmazni kezdte az aktivistát, illetve egy a pavilonnál álló, és az aláírásgyűjtő ívet éppen aláírni készülő másik sértettet, majd utóbbit több esetben megpróbálta ököllel megütni, azonban a férfi az ütések elől elhajolt.



A vádlott ekkor távozott, majd néhány perccel később a kezében egy üres borosüveggel visszatért, amellyel először újra az aláírni készülő sértett feje irányába ütött, aki azonban ezúttal is ki tudott térni az ütés elől. Ezután a vádlott az aláírásokat gyűjtő aktivistára támadt, ennek során őt a borosüveggel egyszer a homlokán, majd még egy esetben az arcán megütötte.



A rövid időn belül kiérkező rendőrök a férfit a helyszínen elfogták.



Az aktivista a bántalmazás következtében súlyos, csonttörésekkel is járó sérüléseket szenvedett.



A másik sértett sérülést nem szenvedett, ugyanakkor a bántalmazás módjára tekintettel a súlyos sérülés veszélye az ő esetében is reális volt, továbbá a vádlott cselekménye következtében nem tudta aláírni a népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét.



A Fővárosi Főügyészség a fenti eset miatt az elkövetővel szemben népszavazás rendje elleni bűntett, valamint két rendbeli súlyos testi sértés bűntette, illetve kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A vád tárgyátképező bűncselekmények törvény szerinti büntetési tételének felső határa négy és fél évig terjedő szabadságvesztés.