Vádat emeltek Pásztor Anna zaklatója ellen

Vádat emeltek a egy férfi ellen, aki több hónapig zaklatott és fenyegetett egy magyar énekesnőt a közösségi médián keresztül - tájékoztatta a fővárosi főügyész hétfőn az MTI-t.



Ibolya Tibor a közleményben azt írta, a 40 éves férfi tavaly novemberben a közösségi médián keresztül felvette a kapcsolatot az énekesnővel, február óta pedig naponta többször is személyes jellegű, a sértett mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozó, negatív és nyomasztó hangvételű üzeneteket küldött.



A sértett kérte a vádlottat, hogy ezt hagyja abba, később le is tiltotta őt a közösségi oldaláról. A férfi viszont új profilt hozott létre, és arról, valamint ismerősei profilján keresztül folytatta a zaklatást.



Viszonzatlan érzelmei miatt bosszút fog állni az énekesnőn - írta neki -, júliusban pedig erőszak alkalmazására is utalt.



A férfi egyik fenyegetésének megfelelően augusztusban a zenekar budapesti koncertjén is megjelent. A biztonsági szolgálat azonban fénykép alapján felismerte őt, és értesítette a rendőrséget. A rendőrök elfogták a vádlottat, aki jelenleg is letartóztatásban van - olvasható a közleményben.



A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfi ellen személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt emelt vádat.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)