Valamivel jobb lett a levegő minősége, de marad a riasztás

Néhány helyen javult, de az ország nagy részén továbbra is veszélyes vagy egészségtelen a levegő a magas szálló por (PM10) koncentráció miatt. Budapesten kedden is veszélyesnek minősítette a levegő minőségét az Országos Közegészségügyi Központ (OKK).



Az OKK legfrissebb mérési eredményei alapján az ország nyugati felében javult több helyen a légszennyezettség mértéke, de ott is mindenhol legalább kifogásolt a levegő minősége.



Kedden az OKK térképén tizenegy település - Budapest, Tököl, Vác, Szolnok, Eger, Salgótarján, Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika, Putnok, és Hernádszurdok - szerepelt a veszélyes levegőminőséget jelző piros színnel.



További tizenkét települést jelöltek az egészségtelen levegőminőséget jelző narancssárga színnel, ezek: Szeged, Debrecen, Oszlár, Dunaújváros, Százhalombatta, Dorog, Esztergom, Tatabánya, Győr, Sopron, Szombathely és Szentgotthárd.



A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKK a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.



A kismértékű javulás ellenére továbbra is számos településen - köztük Budapesten - van érvényben a szmogriadó riasztási vagy tájékoztatási fokozata.



Az előrejelzés a következő napokban is folytatódik a párás, ködös idő. Erős szél továbbra sem várható, kedden a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon szerdán és csütörtökön az Alföld egyes részein élénkülhet csak meg a légmozgás, amely némileg javíthatja a levegő minőségét.