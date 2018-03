Válaszokat várnak a kormánytól az ellenzéki képviselők az Elios-ügyben

A Harangozó Tamás (MSZP), Szilágyi György (Jobbik), Hadházy Ákos (LMP), a DK színeiben politizáló Varju László független és a szintén független képviselő, Fodor Gábor (Liberálisok) részvételével megtartott ülésre a meghívottak többsége nem jelent meg, csupán három ellenzéki önkormányzati képviselő volt jelen az érintett településekről.



Harangozó Tamás kijelentette: a gyanú szerint bűnszövetségben, különösen nagy értékben elkövetett költségvetési csalás történt, amely szerinte a kormányzat segítsége vagy irányítása nélkül nem valósulhatott volna meg.



Feltette a kérdést, a kormányfő személyesen döntött-e a saját családtagját kedvezményezett helyzetbe hozó pályázatokról. Választ vár arra is, hogy Lázár János és Seszták Miklós minisztereknek mi a szerepük az ügyben.



Szilágyi György elmondta: a bizottság ülésén kiderült, hogy Szolnokon már 2011-ben szerződést kötöttek a közvilágítás korszerűsítésének műszaki dokumentálására a Sistrade Kft.-vel, holott a kormány csak 2012 végén közölte, hogy támogatást nyújtanak lámpacserékre. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy bennfentes információkkal rendelkezhettek.



Hozzátette: a településeket nem csak azért éri kár, ha vissza kell fizetni az uniós támogatást, de amiatt is, mert a világítás számos helyen nem megfelelő, vagyis az emberek háromszor fizetnek majd a beruházásért.



Hadházy Ákos szerint a kormány mindent megtesz a részletek eltitkolása érdekében. Az OLAF-jelentés kiadását követelte, de kijelentette azt is: a nyomozó hatóság inkább a nyomok eltüntetésében érdekelt, mint az ügy kivizsgálásában. Szerinte a papírok többségének lefoglalásával az ügyészség azt éri el, hogy azokban ne lehessen betekinteni.



Fodor Gábor azt hangsúlyozta, hogy nem jogállami megoldás a kormánytagok elzárkózása a válaszadástól, míg Varju László azt emelte ki, hogy a rendszerváltás óta miniszterelnök ilyen közel nem került bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekményhez.



Az ülésre meghívást kaptak a kormány érintett tagjai, Orbán Viktor mellett Lázár János és Seszták Miklós is, valamint Horváth István államtitkár, aki korábban Szekszárdot irányította, de meghívták az érintett cégek vezetőit is - Tiborcz Istvánt, Hamar Endrét, Mancz Ivettet -, valamint a pályázó önkormányzatok vezetőit és képviselőit. Az ülésen Király József kecskeméti szocialista, Radócz Zoltán szolnoki szocialista, valamint Szotyor-Lázár Zoltán szolnoki jobbikos önkormányzati képviselő válaszolt a kérdésekre. Siófok és Hódmezőváráshely polgármestere későbbre ígérte részvételét.