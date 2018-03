Választás 2018 - A Momentum 97 helyen adott le ötszáznál több ajánlást

Fekete-Győr András pártelnök közlése szerint 97 helyen adtak le ötszáznál több ajánlást a Momentum Mozgalom jelöltjei, szinte mindegyiküknél 600-nál is magasabb volt a szignók száma, ezzel pedig az ellenzéki oldal ötödik "országos elérésű pártjává" váltak.



Hétfői budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: összesen 61 ezer 295-en szavaztak aláírásukkal bizalmat a közéletbe új gondolatokat, lendületet, őszinteséget hozó új politikai generációnak, ez pedig azt jelenti, hogy nem csupán a legnagyobb parlamenten kívüli erővé váltak, de ez az első olyan 21. századi párt, amelyik egy évvel az indulása után sikerült a választókerületek kilenctizedében jelöltet állítania.



Az aláírásgyűjtés tanulságaként említette, hogy szinte minden ellenzéki szimpatizáns együttműködésre kérte őket az Orbán-kormány leváltásáért, hozzátéve, erre hajlandóak is győzelemre esélyes, hiteles, őszinte jelöltek mögé állva, ha ezt viszonozza a többi ellenzéki párt.



Szólt arról is: március 11-én jelöltkongresszust tartanak, amelyen megbeszélik, hogy a következő egy hónapban mit tehetnek még a "kormány-, illetve a rendszerváltás érdekében".



Kérdésre válaszolva Fekete-Győr András elmondta: az LMP-vel "koalícióra nincs lehetőség, együttműködésre viszont van", és még ezen a héten Szél Bernadettel, a párt miniszterelnök-jelöltjével, akinek azt fogja javasolni, hogy kezdeményezzék az ellenzéki oldal két legnagyobb szereplője, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik egymás közötti együttműködését.



Ha ők nem tudnak együttműködni, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz az egyéni választókerületekben - fogalmazott.