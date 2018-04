Választás 2018 - Budai: Czeglédy Csaba és bűnszervezete finanszírozta baloldaliak és álfüggetlenek kampányát

A kormánypárti politikus azt mondta, egyre nyilvánvalóbb, hogy az április 8-ai országgyűlési választásokon függetlenként induló Czeglédy Csaba és "bűnszervezete" támogatja baloldali és "álfüggetlen" jelöltek kampányát,köztük Kész Zoltánét is, akinek 50 millió forintot adott erre a célra.



Az a kérdés, hogy hol van ez a pénz, mire használta fel ezt az összeget az április 8-ai országgyűlési választáson független jelöltként induló Kész Zoltán -hangsúlyozta.



Felmerül a kérdés, hogy Kész Zoltán egyeztetett- e Gyurcsány Ferenccel, a Demokratikus Koalíció elnökével valamint az MSZP vezetésével kampánya finanszírozásával kapcsolatban - fűzte hozzá.



Hozzátette: két egymástól független tanú állítása szerint, Czeglédy Csaba pénzzel támogatta Kész Zoltán kampányát, az érdekeltségébe tartozó Human Operátor Zrt. által foglalkoztatott diákok pedig munkájukkal segítették a kampányt.



Czeglédy Csaba ellen jelenleg is folyik büntetőeljárás mindeközben újabb bűncselekmények gyanúja merül fel - hangsúlyozta.



Budai Gyula a Kész Zoltán irodája előtt adott nyilatkozatot követően azt mondta a sajtó képviselőinek, arra vár, hogy képviselőtársa maga adja meg a választ az általa feltett kérdésekre.



Kész Zoltán meg is jelent az irodája előtt, majd anélkül, hogy a kapun kilépett volna kisebb szóváltásba keveredett Budai Gyulával az 50 milliós kampányfinanszírozás kérdésében. Végül Kész Zoltán közleményt nyújtott át a kerítésen a sajtó képviselőinek, amelyben "a Fidesz-propaganda hazugságainak" nevezte az ellene felhozott vádakat.



A közleményben kitér arra is, hogy nem kapott pénzt kampányfinaszírozásra Czeglédy Csabától.