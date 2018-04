Választás 2018 - Dúró: a Jobbik kiemelten kezeli a fiatalok ügyét

A képviselő - az Országgyűlés legfiatalabb tagjaként - azt kérte az első szavazóktól, hogy mindenképpen éljenek választójogukkal.



A Jobbik programjának fiatalokat érintő elemeit ismertetve kifejtette: első helyen szerepel náluk az elvándorlás csökkentése és megállítása, s külön nemzetstratégiai tárca foglalkozna ezzel a kérdéskörrel.



Dúró Dóra pártja bérlakásprogramja mellett is érvelt. Ez azért is fontos, hogy a fiatalok olcsón, méltányos feltételekkel, itthon találjanak lakhatást - mondta.



Célként fogalmazta meg továbbá a felsőoktatás kapuinak szélesre nyitását, a 21. századi modern oktatás érdekében pedig szemléletváltást tartott szükségesnek.



A politikus azt is mondta: ha a Jobbik alakít kormányt, fiatalbarát kormányzást szeretnének megvalósítani, amelynek része a rendszeres egyeztetés az érintettek szervezeteivel. Javasolják emellett egy átfogó ifjúsági törvény megalkotását is - tette hozzá.



Dúró Dóra a bölcsődei gondozási díj eltörlését, inflációkövető családtámogatási rendszert és a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfájának 5 százalékra csökkentését ígérte.