Választás 2018 - Figyelő: ilyen mértékben még soha nem akartak kívülről belenyúlni a magyar belpolitikába

Békés Bence, aki a Nyílt Társadalom Intézet korábbi ösztöndíjasa volt erről a Figyelőnek adott, csütörtökön megjelent interjújában beszélt. Mint mondta, 2009-ben kapott ösztöndíjat, az volt a feladata, hogy támogatandó roma szervezeteket vagy szerveződéseket keressen. Szerinte 2010 előtt a cigányokat áldozatnak tekintették, de ezzel ő személyesen nem értett egyet,később pedig a szociális és etnikai feszültségek kritikussá váltak, úgy vélte, csoda, hogy nem robbantak ki nagyobb tragédiákkal járó események. A segélyezés csökkentése, és ezzel párhuzamosan a munka irányába tereléssel viszont csökkentek a feszültségek, sok helyen békésebbé váltak a települések.



Arra a kérdésre, hogy miért támadják a civil szervezetek a munkán alapuló felzárkóztatást a volt aktivista azt mondta, az érintett civileknek többségében "fogalmuk sincs" a helyi viszonyokról, viszont a rendszerváltás utáni, külföldi mintákra alapozó szociálpolitika vagy jogvédelem dogmákká vált tételei az iránymutatók számukra.



Békés Bence szerint hazugság, hogy a közmunkások csak 10-15 százaléka került a nyílt munkaerőpiacra és emiatt megbukott a program, ennek az ellenkezője igaz, jók az eredmények.



Hangsúlyozta azt is, hogy 2010-ig jóval kevesebben foglalkoztak korrupcióval, mint előtte. Csak 2010 után indultak el olyan új médiumok, amelyek kifejezetten és szervezetten közpénzfigyelésre fókuszáltak., főként civil oldalon. Míg korábban a TASZ vagy más szervezetek évente maximum hat-nyolc közérdekű adatigénylést adtak be, 2010-et követően naponta ennyit. "A civilek és a média kezében lévő ellenőrző reflektor azelőtt csak pislákolt, a Fidesz győzelme után meg mintha száz százalékra kapcsolták volna" - fogalmazott.



Elmondta azt is, hogy a Soros-szervezetek szerepvállalása a cigányok felzárkóztatásában "szerencsére nem nagy". Ugyanakkor szerinte érzékelni lehetett, hogy éhséglázadásokra tettek kísérletet. Mint mondta, látta, hogy megjelent a budapestiközösségszervező, s azt mondta: "asszonyok, ezentúl én fogok idejárni hozzátok, és kiképezlek benneteket a tüntetésekre".



Békés Bence ijesztőnek nevezte a választásokkal kapcsolatban azt, hogy álláspontja szerint ilyen mértékben még soha nem akartak kívülről belenyúlni a magyar belpolitikába. Szerinte, ha az ellenzék kerül hatalomra és megtartja az ígéreteit, azaz "szétveri" a közmunkát, visszadobják az önkormányzatokhoz az oktatást, az végzetes lesz az esélyegyenlőség szempontjából. Úgy vélte, a "Soros típusú világnak" az egyik nagy bűne, hogy leegyszerűsítette a közbeszédben ezeknek az ügyeknek a tárgyalását - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogy miért szállt ki a hálózatból Békés Bence azt mondta, két évig kapott ösztöndíjat, további három éven keresztül folytatta a vállalt feladatok elvégzését saját pénzből, majd 2013-ban, mert megváltozott a szemlélete.