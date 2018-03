Választás 2018 - Hétfőn le kell adni az összes ajánlóívet

Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az íveken szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ennek alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át. A jelöltek, jelölő szervezetek hétfőn 16 óráig gyűjthetik az induláshoz szükséges ajánlásokat, az íveket legkésőbb ezen a napon vissza kell vinni a választási irodákba. Aki elmulasztja leadni az összes átvett ajánlóívet - függetlenül attól, hogy miért nem vitték vissza - a választási bizottság megbírságolja.



A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a leadási határidőt követő napon benyújtott, aláírást nem tartalmazó ajánlóív után. Az ajánlóíveket vissza nem adó jelöltekre és pártokra kirótt büntetéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hajtja be. Négy évvel ezelőtt mintegy 38 ezer ajánlóívet nem vittek vissza a jelöltek, ezért az egyéni választókerületi választási bizottságok összesen több mint 1,9 milliárd forint büntetést szabtak ki 59 pártra, pártszövetségre, illetve jelöltre.



Négy évvel korábban még minden egyes hiányzó aláírásgyűjtő ív után 50 ezer 750 forintos bírságot kellett kiszabni. A későn visszavitt ajánlóívek miatt kiszabott bírságokból mindössze négymillió forint büntetést fizettek be a pártok a Nemzeti Választási Iroda számlájára, a többi büntetés behajtása a NAV feladata volt.