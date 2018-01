Választás 2018 - Így reagáltak a pártok

Fidesz: Soros be akar avatkozni a magyar választásba



A Fidesz készen áll az április 8-ára kitűzött országgyűlési választásra, amelybe azonban Soros György be akar avatkozni - mondta Gulyás Gergely, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője csütörtökön Budapesten, a választás kiírására reagáló sajtótájékoztatón. Azt is hangsúlyozta, a kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy Magyarország magyar ország maradhasson.



A politikus szerint Soros György nem demokrata, nem tiszteli az államok önállóságát, a bevándorlás támogatásával pedig elvitatja azt a jogot, hogy a magyarok határozzák meg, kikkel akarnak együtt élni.



A Soros György és szövetségesei részéről Magyarország irányába tapasztalható nyomásgyakorlás közé sorolta Judith Sargentini, a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentést készítő európai parlamenti (EP-) képviselő budapesti látogatását. A frakcióvezető szerint a "Soros szövetségeseként" számon tartott képviselő az EP olyan íratlan szabályait is áthágja, minthogy az adott nemzeti választást megelőző fél évben az EP általában nem foglalkozik az érintett tagállammal.



"Természetesen ezekre a vitákra készen állunk (...), de példátlannak tartjuk a nyomásgyakorlás módját és a nyílt beavatkozást a magyar belpolitikai ügyekbe" - mondta Gulyás Gergely.



Ugyancsak a "Soros-féle nyomásgyakorlás" folytatásaként értékelte az amerikai szenátus külügyi bizottsága demokrata tagjainak Magyarországgal is foglalkozó jelentését. A beszámolót kiadó Ben Cardin szenátorról megjegyezte: az amerikai Helsinki Bizottság társelnöki posztját hosszú ideig betöltő politikusról mindent elmond, hogy egy 2013-as meghallgatáson többször összekeverte Magyarországot Ausztriával. Arról sincs fogalma a szenátornak, hogy Magyarországon mi történik, ám vannak, akik megmondják neki, mit kell leírni az országról - fűzte hozzá. A Fidesz frakcióvezetője szerint egyébként a demokraták jelentése kizárólag amerikai belpolitikai célokat szolgál, a Trump-adminisztrációval szembeni nyomásgyakorlás jegyében adták ki.



Hangsúlyozta: a magyar kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy Magyarország magyar ország maradhasson, és hogy szuverenitása védett legyen.



Gulyás Gergely közölte ugyanakkor: a szabad választás lebonyolításához minden feltétel adott. A 106 egyéni képviselőjelöltjük is készen áll, az ő személyükről a formális döntést a Fidesz országos választmányának jövő keddi ülésén hozzák meg - tájékoztatott.



A kampánnyal kapcsolatos kérdésre tudatta: a Fidesz választási országjárása márciusban várható.



Arra a kérdésre, hogy lesz-e választási programjuk, a politikus úgy reagált: világosan el fogják mondani a céljaikat a következő négy évre, de hogy ez egy választási program formájában összeáll-e, az nem biztos. Szerinte azonban mindenki tudja, hogy ha a Fidesz marad kormányon, mire lehet számítani például a gazdaság- és a bevándorláspolitikában.



Megerősítette egyúttal, hogy a választást megelőző tavaszi parlamenti ülésszak rendkívül rövid lesz, de erről a döntés Kövér László házelnöké.



Arra az MSZP-s felszólításra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetbiztonsági bizottság előtt bizonyítsa a "Soros-terv" létezését, Gulyás Gergely úgy reagált: nem javasolná a kormányfőnek, hogy elmenjen egy ilyen meghallgatásra, mert "politikai boszorkányüldözésre" nincs szükség a nemzetbiztonsági bizottságban.



Ellenzéki pártok számvevőszéki megbírságolásáról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy a választási indulást az ügy nem befolyásolja, mert a választásig egyik pártnak sem kell fizetnie. Szerinte egyébként a Jobbiknak politikailag még segítséget is jelent a bírság, mert így "az áldozat szerepében tud tetszelegni".



A baloldal és a Jobbik esetleges összefogását firtató felvetésre úgy reagált: a szélsőségek előbb-utóbb összeérnek. Közös jelölteket politikai számításból még nem mer állítani Gyurcsány Ferenc DK- és Vona Gábor Jobbik-elnök, de koordinációs együttműködés van és lesz is - mondta, hozzátéve: a baloldal önmeghatározásának egyik legfontosabb része 1990 óta a szélsőjobboldallal szembeni küzdelem, ehhez képest egy kormányváltásért akár a szélsőjobboldallal is készek egyeztetni.



A meghirdetett közszolgálati dolgozói sztrájkról Gulyás Gergely azt mondta: egy választás előtti sztrájk politikai követelésnek, kormányellenes akciónak tekinthető. Szerinte azonban a kormány nyitott a tárgyalásokra azokkal, akik úgy látják, esetükben nem történt meg megfelelően a béremelés.



KDNP: minél előbb, annál jobb



Minél előbb, annál jobb - kommentálta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője csütörtökön, hogy Áder János államfő április 8-ra tűzte ki a 2018-as országgyűlési választást.



Harrach Péter szerint egy elhúzódó választási kampány a pártoknak és a magyar társadalomnak sem lenne jó.



Jelezte: a kormánypártok egyéni jelöltjeinek listája elkészült, azt hamarosan nyilvánosságra hozzák. A KDNP képviselőinek mintegy fele indul egyéni mandátumért - tette hozzá a frakcióvezető, aki hangsúlyozta: ahogy eddig, úgy ezután is folytatni kívánják a jól bevált együttműködést.



Megerősítette, hogy a főváros V. kerületében Hollik Istvánt indítják egyéni képviselőjelöltként a kormánypártok.



Az MTI kérdésére elmondta azt is, Hoffmann Rózsa jelezte felé, hogy a következő ciklusban már nem kíván országgyűlési képviselőként dolgozni.



A Demokratikus Koalíciónak megfelel az időpont



A Demokratikus Koalíciónak megfelel, hogy a köztársasági elnök a lehető legkorábbi időpontra írta ki a parlamenti választást, mert kevesebb mint három hónap múlva Orbán Viktor kormánya bukni fog - mondta az ellenzéki párt szóvivője újságíróknak csütörtökön.



Gréczy Zsolt Áder János államfő bejelentésére reagált, amelyik szerint a 2018-as országgyűlési választást április 8-án tartják.



A DK korábban is erre az időpontra számított és "mindegy volt, hogy szövetségeseinkkel együtt mikor győzzük le a Fideszt" - fogalmazott a politikus.



Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd



A névsort Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke vezeti, aki a két párt közös miniszterelnök-jelöltje is lesz - mondta az MSZP elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón egy kérdésre válaszolva.



Arról, hogy a listán hány helyet kapna a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt, Molnár Gyula közölte, a helyekről nincs még konkrét és végleges megállapodás, azon dolgoznak, hogy a következő parlamentben a Párbeszédnek önálló frakciója legyen.



Az országgyűlési választás kiírását az MSZP elnöke úgy kommentálta: "a startpisztoly eldördült". Az MSZP és a Párbeszéd készen áll arra, hogy április 8-án mindent megtegyen azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen - hangoztatta.



LMP: a párt örül a választás időpontjának



Az LMP örül annak, hogy Áder János köztársasági elnök a lehető legközelebbi időpontra, április 8-ra tűzte ki a választást, mert ez azt jelenti, hogy így a lehető leggyorsabban kezdődhet meg a korszakváltás Magyarországon és a lehető leghamarabb el lehet zavarni a Fidesz-KDNP kormányt - mondta az ellenzéki párt szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Kanász-Nagy Máté hangsúlyozta: az LMP elkötelezett a 2018. áprilisi kormányváltásban és a következő hónapokban azért dolgozik, hogy az elmúlt 27 évet meghaladva végre egy új korszakot hozzon el Magyarország számára.



Véleménye szerint ugyanakkor súlyos tényezőként árnyékolja be a pártok előtt álló választási kampányt, hogy "az elvben független Állami Számvevőszék" (ÁSZ) ebbe "durván beavatkozott". Úgy vélte: az ÁSZ a Fidesz és Orbán Viktor "meghosszabbított kezeként működik, amikor lecsap az ellenzéki pártokra". Ez egy koncepciós eljárás, az LMP-re is milliós bírságot szabtak ki, amit "nem fogunk befizetni, s keressük a jogi lehetőségét annak, hogyan tudunk kiállni az igazunkért" - mondta.



A választási kampányt beárnyékoló másik súlyos tényezőnek azt nevezte, hogy a választási törvény különbséget tesz a magyar állampolgárok között, hiszen a határon túli magyarok számára biztosítja a levélben szavazást, míg a külföldön élő magyarok számára nem. Közölte: az LMP ezért azt szorgalmazza, hogy ezt a kérdést mielőbb rendezzék, és az áprilisi választáson a külföldre vándorolt magyarok is szavazhassanak levélben.