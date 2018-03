Választás 2018 - Juhász Péter visszalépett, Hidvéghi szerint belebukott a nőverésbe

Juhász Péter, az Együtt elnöke belebukott a nőverésbe - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra reagálva, hogy az ellenzéki politikus bejelentette, visszalép az egyéni képviselőjelöltségtől. A nők elleni erőszak teljességgel elfogadhatatlan, ilyen embernek nincs helye a közéletben. Senki nem verhet és senki nem alázhat meg nőket büntetlenül: Juhász után a Jobbik alelnökének, Janiczak Dávidnak is azonnal távoznia kell a közéletből! - írta Hidvéghi Balázs.



Juhász Péter, az Együtt elnöke az egyéni képviselőjelöltségtől, a párt listáját ugyanakkor továbbra is vezeti - ezt a baloldali politikus Facebook-oldalán jelentette be szombaton. Juhász Péter Budapest 1. választókerületében indult volna a képviselői helyért. Lépését azzal indokolta, hogy az Együtt ezzel kíván példát mutatni a pártoknak, ő pedig személyes példával szolgál a jelölteknek. Az Együtt immár 63 helyen nem állít jelöltet, hogy ezzel biztosítsa a Fidesz legyőzésének esélyét - jelezte Juhász Péter.