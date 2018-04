Választás 2018 - LMP: ha Orbán Viktor hatalmon marad, Európa elbúcsúzik Magyarországtól

A kormányfő első főbűnének nevezte az uniós források nem rendeltetésszerű felhasználását Szél Bernadett. Ezek az összegek hamarosan elfogynak - mutatott rá -, ezért Orbán Viktor már most próbálja pótolni azokat, például a paksi bővítéssel. Megjegyezte, a kormányfő ezzel uzsorakamatra eladta az országot és bizonyította az ország kiszolgáltatottságát.



A magyar munkahelyek egy jelentős része 5-10 éven belül megszűnik a robotizáció miatt - folytatta a társelnök. Ezért is van szükség az LMP szerint válságálló, tartós munkahelyekre, amelyeket például a zöldgazdaság eredményez.



Az ország gazdasága nem alapozható kizárólag külföldi tőkére, a hazai kis- és közepes vállalkozásokat kell erősíteni - hangsúlyozta. Ehhez átcsoportosítanák a még rendelkezésre álló uniós forrásokat és ismét kétkulcsossá tennék a társasági adót - ismertette -, és kiszámítható jogszabályi környezetet teremtenének a vállalkozások számára.



Aki az LMP-re szavaz, világszínvonalú oktatásra szavaz - jelentette ki. Azt is mondta, hogy pártja ott hozna létre munkahelyeket, ahol az emberek élnek. Erre szolgálna egy közösségi gazdaságfejlesztési alap.



Róna Péter kijelentette: a magyar gazdaságnak az uniós pénzek nélkül nincs fenntartható kapacitása. Az ország gazdasági növekedése ezek nélkül az elmúlt 8 évben 0 és 0,5 százalék között lett volna, de ha a forrásokból kivonjuk a külföldön dolgozók hazautalt jövedelmét is, akkor 0 alá esett volna az érték.



Úgy fogalmazott: ha Orbán Viktor hatalmon marad, Európa elbúcsúzik Magyarországtól, szerinte ugyanis Európának "betelt a pohár, elege van Orbán Magyarországából". Ezt azzal indokolta: egyetlen politikus sem tudja megmagyarázni honfitársainak, miért finanszíroznának a saját adójukból támogatást, hogy azt a magyar kormány szervezett formában elcsalja, miközben gyalázza a finanszírozó országot. Szerinte az unió a jövőben felfüggeszti a források nyújtását és a szavazati joggal kapcsolatban is elindult egy folyamat, ami Magyarország maradéktalan elutasítását jelenti.



Róna Péter leszögezte: életképes gazdaságot nem lehet sem a mutyizásra, sem a hazudozásra építeni. Szerinte a kormányoldal kommunikációja radikálisan tér el a valóságtól. Példaként Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének minapi nyilatkozatát hozta fel, aki szerinte valótlanul állította, hogy Magyarország mutatta a második legnagyobb GDP-növekedést tavaly. Róna Péter hat olyan országot sorolt, amelyé nagyobb volt a miénknél, de mint mondta, számos országé megegyezett a magyar növekedéssel, alacsonyabb százalékos adatot pedig egy sor, Magyarországnál sokkal erősebb gazdasági erejű ország mutatott, de abszolút értékben ezek növekedése is meghaladta a magyart.



Nyomatékosította: a magyar oktatási rendszer fittyet hány a világban zajló folyamatokra, nincs felkészülve a robitizációra, ami viszont a munkahelyek 30 százalékának elvesztését is eredményezheti az OECD szerint, vagyis az iskolák versenyképtelen embereket képeznek.



A sajtótájékoztató ideje alatt Kiss Csaba Pest megyei LMP-s jelölt bejelentette visszalépését. Szél Bernadett a továbbiakat firtató kérdésre annyit felelt: továbbra is egyeztetnek az ellenzéki pártokkal, a cél, hogy a lehető legtöbb ellenzéki mandátumot hozzák el.