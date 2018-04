Választás 2018 - Ma jár le az átjelentkezés határideje

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, a saját választókerületének a jelöltjeire szavazhat.



Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál postai úton, személyesen vagy online formában, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.



Annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban van, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén van. Ebben az esetben ugyanis a lakcíme szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottságától (szszb) nem kérhet mozgóurnát, mert azt csak a szavazókör területén belül vihetik ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és attól a szavazóköri szszb-től már kérheti a mozgóurnát.



A helyi választási iroda a választópolgárt kérelmére törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt település átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.



A választópolgár április 6-án 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.