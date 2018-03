Választás 2018 - Novák Katalin: Európa az üres bölcsők kontinense

Novák Katalin a Nekünk Magyarország az első! című választási kampányrendezvényen azt hangsúlyozta, hogy április 8-án a legfontosabb kérdés, ami nemcsak a magyarokat, hanem az európaiakat is érinti, az a demográfia, és ezzel összefüggésben a migráció. Mint mondta, sok európai vezető a migrációt választja megoldásként, vagyis kívülről pótolják a gazdaságukból hiányzó erőforrásokat, ahelyett, hogy az őshonos lakosság gyermekvállalását támogatnák.



A család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár megjegyezte, Magyarország teljesen más úton indult el az elmúlt években, és vannak is kézzelfogható eredmények. Közölte, a magyar fiatalok átlagosan két gyereknél többet szeretnének, 90 százalékuk pedig házasságban kívánja leélni életét, tehát "vágyaik hosszú távon megoldanák hazánk demográfiai problémáit".



Novák Katalin szerint ezért április 8-án a családtámogatási rendszert is meg kell védeni. Példaként említette, hogy Európa nyugati felén átlagosan a GDP 2,55 százalékát fordítják családtámogatásra, miközben Magyarország 5 százalékot fordít erre.



Szerinte a kampányban az ellenzék csak saját magával foglalkozik, de hogy mi lesz a magyar emberekkel, az otthonteremtési támogatásokkal, a gyessel, a családi pótlékkal, arról nem esik szó.



Amikor mégis említést tesznek elképzeléseikről bizonyos témákban, azok igen rossz emlékeket hoznak elő - fűzte hozzá.



Novák Katalin úgy vélte, ma már nem a kormánypártok és az ellenzék vitája zajlik, nem a pártok programjai ütköznek egymással, hanem a migrációt elutasító pártszövetség és az azt támogató pártok, nemzetközi szervezetek és médiabirodalom közötti háború folyik.



Vargha Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt kiemelte, hogy a választás nem a következő négy évről szól, hanem az azt követő 8-10 évről is.



Mint mondta, Nyugat-Európa egykor vágyott turisztikai célpontjai, mint Róma, Brüsszel, Párizs, Köln, Berlin vagy Bécs ma már egészen máshogyan festenek, mint néhány éve.



Az utcakép megváltozott, egyre több migránst lehet látni, amit a magyarok nagy többsége saját lakókörnyezetében nem szeretne - tette hozzá.