Választás 2018 - Országos listát állít az Együtt

MTI Fotó: Mohai Balázs

- közölte a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.Szigetvári Viktor azt mondta, hogy még nem véglegesek az adatok, de 15 megyében közel ötven egyéni jelöltet állítanak majd.és képesek voltak bebizonyítani, hogy pártjuk országos szervezettel és hálózattal rendelkezik.Az Együtt úgy látja, hogy áprilisban az egyéni választókerületekben lehet leváltani az "Orbán-rezsimet" - mondta Szigetvári Viktor, aki szerint ezért az a felelős magatartás, ha az ellenzék olyan egyéni jelölteket állít, akik választókerületükben képesek legyőzni a Fideszt.

Az Együtt hisz abban, hogy "Hódmezővásárhely példáját mindenkinek értenie kell" - fogalmazott a politikus, közölve: emiatt több választókerületben is visszaléptek az LMP és az MSZP javára, most azt várják, hogy ezek a visszalépések váljanak kölcsönössé. Hozzátette, a Jobbikkal nem készülnek együttműködésre.Szigetvári Viktor egy kérdésre válaszolva elmondta:, de ez nem rajtuk múlik, ők készek a megegyezésre.A pártelnök Juhász Péter is azt hangsúlyozta, hogy ha minden választókerületben csak egy ellenzéki jelölt áll szemben a Fidesszel, akkor leváltják a kormánypártot. Történelmi bűn lenne, ha az ellenzéki pártok kihagynák a lehetőséget - értékelt.Mindezek tudatában- fogalmazott. A rendezvényen a párt részéről az Együtt csepeli jelöltje, Szabó Szabolcs fog felszólalni, "akinek az esete, azt hiszem megtestesíti azt, hogy miért fontos az, hogy ne (...) támadják hátba ellenzéki oldalról" - tette hozzá a pártelnök.Más témában feltett kérdésre válaszolva