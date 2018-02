Választás 2018: április 8-án hat időközi önkormányzati választást is tartanak

Mivel már nem azonos évben tartják a parlamenti és önkormányzati választásokat, nem érvényes az a korábbi szabály, hogy az országgyűlési választás évében csak április 1-jéig lehet időközi önkormányzati voksolást tartani. Így április 8-án, a parlamenti voksolással egy időben hat időközi önkormányzati választás is lesz.



Korábban az volt az előírás, hogy - mivel négyévente tartották a parlamenti és önkormányzati választást is - a választási évben csak április 1-jéig lehetett időközi önkormányzati választást tartani. Az alaptörvény azonban öt évre emelte az önkormányzati ciklus hosszát, így "elvált" egymástól a két választás. 2014-ben még ugyanabban az évben tartották a kétféle választást, ez az év az első, amikor a parlamenti választást követő ősszel nem lesz általános önkormányzati választás is.



Évente körülbelül 120 időközi önkormányzati választást tartanak az országban, az esetek túlnyomó többségében polgármestert kell választani. Április 1-jéig még kilenc településen 11 időközi önkormányzati választás lesz, április 8-án pedig hat helységben lesz ilyen. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csobajon és Hejőbábán, a szabolcs-szatmár-beregi Laskodon polgármestert, a baranyai Sárokon önkormányzati képviselőt, Pest megyében Pécelen és Komárom-Esztergom megyében, Komáromban egyéni választókerületi képviselőt választanak.



A jogszabály szerint többek között akkor kell időközi önkormányzati választást tartani, ha az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester megbízatása megszűnik, vagy az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott. Ha egy listáról megválasztott képviselő "esik ki", helyére a jelölőszervezet jelentheti be az új jelöltet a választási bizottsághoz, ezért ilyenkor nem tartanak időközi választást. Az időközi választás szavazásának napját úgy kell kitűznie a helyi választási bizottságnak, hogy a szavazás a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.