Választás 2018: Február 17-én kezdődik a hivatalos kampány

A választási eljárásról szóló törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz pedig például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés. Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége és az állampolgárok közötti személyes kommunikáció.



A választási kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot és szórólapokat, de fel kell tüntetni rajtuk, hogy ki készítette a hirdetményt.



Épület falára vagy kerítésére csak a tulajdonos, a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet plakátot elhelyezni. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy ne fedje más jelölt vagy párt plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. Fontos szabály, hogy a plakátot annak kell eltávolítania a választást követő 30 napon belül, aki elhelyezte.



A kampányban a választási gyűléseket nem kell bejelenteni a rendőrségnek, de a rend fenntartásáról a szervezőnek gondoskodnia kell. Ez nem jelenti azt, hogy a szervezőnek más engedélyeket ne kellene beszereznie: a közterület-foglalást az önkormányzattal kell egyeztetnie, ha pedig a rendezvény közúton van, a közút kezelőjének hozzájárulására van szükség.



A szavazás napján viszont már nem lehet választási gyűlést tartani.



Kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölőszervezetek politikai hirdetését azonos feltételek mellett tehetik közzé. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.



Mivel a kampánycsend megszűnt, a választás napján is lehet kampányolni. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül azonban - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.



A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes gyakorlata szerint csak a hivatalos kampányidőszakban történő politikai tevékenység számít kampányolásnak, az ezen az időszakon kívüli szórólapozás, plakátolás, a választók közvetlen megkeresése nem tekinthető annak. A jelöltek kampányra fordítható pénze Az országgyűlési képviselők választásán a jelöltek legfeljebb 5 millió 140 ezer forintot költhetnek a kampányukra, és ebből valamivel több mint egymilliót az állam biztosít.



Az Országgyűlés 2013-ban jogszabályt alkotott, hogy a kampányköltségeket átláthatóvá tegye, és ezzel elősegítse az országgyűlési képviselők választásán induló jelöltek és jelölőszervezetek esélyegyenlőségét. A jogszabály előírta, hogy az országgyűlési képviselők általános és időközi választásán minden egyéni választókerületi jelölt a központi költségvetésből juttatott egymillió forintos támogatásra jogosult (az összeget 2014 óta minden évben növelik a fogyasztói árindexszel, így ez most a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint 1 millió 28 ezer forint).



A támogatás kizárólag a választási kampányidőszak alatt, azaz február 17-étől a szavazás befejezéséig, a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható: például plakátra, politikai hirdetésre, választási gyűlésre. A pénzt a jelöltek kincstári számlán kapják meg, amelyről készpénz nem vehető fel.



A jelöltek a kincstárnak nyilatkozhatnak arról is, hogy lemondanak erről a támogatásról és a jelölő párt rendelkezésére bocsátják.



Emellett az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi költségvetésből is jogosult támogatásra. A támogatás mértékénél figyelembe veszik, hogy a párt hány egyéni választókerületben állított jelöltet. Ehhez először megszorozzák a megszerezhető összes mandátumot a 2014-es ötmillió forint fogyasztói árindexszel növelt összegével (ez idén 199-szer 5,14 millió, vagyis 1,2286 milliárd forint). Az a párt, amely legalább 27 egyéni választókerületben állított jelöltet, az összeg 15 százalékával megegyező támogatásra jogosult, amely legalább 54 egyéni választókerületben állított jelöltet, 30 százalékra, amely legalább 80-ban, 45 százalékra és amely minden egyéni választókerületben állított jelöltet, az összeg 60 százalékára jogosult.



Azok a pártok, amelyek közös listát állítanak, egy pártnak tekintendők a költségvetési támogatás szempontjából, és a pártoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen arányban osztják fel egymás között a támogatást.



A támogatás - hasonlóan az egyéni jelöltekéhez - kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadásokra fordítható.



A jogszabály szerint az állami támogatáson túl más forrásból származó bevételt is kampányra költhet el a jelölt. A kampánykiadások finanszírozására a független jelölt, a jelöltet vagy pártlistát állító párt és annak jelöltje együttesen jelöltenként legfeljebb 5 millió 140 ezer forintot fordíthat. Ugyanennyi pénzt - jelöltenként 5 millió 140 ezer forintot - fordíthat kampányra az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzat is. Ebbe a valamivel több mint ötmillió forintba bele kell számítani az állami támogatást is.



Egy párt által a választási kampánytevékenységre összesen fordítható összeg meghatározásakor az egyéni választókerületi jelöltjei és az országos listán indított jelöltjei számát kell alapul venni (de legfeljebb az országos listán megszerezhető mandátumok számát).



Vagyis, ha egy párt valamennyi egyéni választókerületben indított jelöltet, akkor ezen a jogon 108,968 millió forintot (106-szor 1 millió 28 ezer) kap (ha a jelöltek átadják neki az állami támogatást), és mivel minden egyéni választókerületben állított jelöltet, még jogosult az 1,2286 milliárd forint 60 százalékára (613,716 millió forint) is. Összesen tehát 722,684 millió forint állami támogatást kap. A jogszabály szerint a minden egyéni választókerületben jelöltet állító párt esetében a kampányra fordítható összes pénz (figyelembe véve az egyéni és országos listás jelölteket) a jelöltek száma, szorozva 5,14 millió forinttal.



A jelölteknek a választókerületi eredmény jogerőre emelkedését követő 15 napon belül el kell számolniuk az állami támogatás felhasználásával. Aki a határidőig ezt nem teszi meg, annak az állami támogatás kétszeresét kell visszafizetnie. Ha a jelölt a szavazás előtt kiesik - például azzal, hogy lemond a jelölésről vagy elveszíti a választhatóság jogát - vissza kell fizetnie a központi támogatást. Annak a jelöltnek is vissza kell fizetnie az állami támogatást, aki elindul ugyan a választáson, de nem szerzi meg az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2 százalékát.



A listát állító pártnak akkor kell visszafizetnie a támogatást, ha a pártlista kiesik (mert a listát a jelölőszervezet visszavonta vagy a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesett) vagy nem éri el a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább 1 százalékát. Azt a támogatást is vissza kell fizetnie a pártnak, amelyet olyan jelölt után vett igénybe, aki kiesett, kivéve, ha a jelölt a szavazás előtt elhunyt.



Egy párt csak akkor kaphat állami támogatás, ha nyilatkozik, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőben és nem hajtható be tőle, akkor a párt vezető tisztségviselői állnak helyt egyetemlegesen a támogatás visszafizetéséért. A tartozást a kincstár megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja be.



Az Állami Számvevőszék az országgyűlési képviselők általános választását követő egy éven belül hivatalból ellenőrzi a támogatás felhasználását azoknál a pártoknál, amelyeknek a listája a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább 1 százalékát megszerezte.